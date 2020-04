Possibile crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. L’ex volto della Rai, favorita secondo i pronostici per la vittoria finale, ha abbandonato gli studi di Cinecittà per la morte del suocero.

Oltre per il suo carattere forte, Adriana Volpe ha fatto parlare il pubblico da casa per il suo rapporto con Andrea Denver. Il marito Roberto Parli si è immediatamente ingelosito per questo avvicinamento, dimostrando tutta la sua rabbia con vari post rilasciati sul suo profilo di Instagram.

Proprio a causa del rapporto della Volpe con Denver si è parlato di una possibile crisi matrimoniale tra la donna e Parli. La conduttrice ha sempre smentito su una loro separazione, ma il settimanale “Chi” lancia una clamorosa indiscrezione. Come si può leggere sul settimanale, tra i due le cose non stanno andando nel migliore dei modi.

L’imprenditore svizzero, oltre ad aver accusato il lutto per la scomparsa del padre Ernesto, sembra che nell’ultimo periodo si stia allontanando sempre di più dalla moglie. Queste sono le parole riportate dalla rivista: “Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”.

In una diretta fatta con la pagina Instagram del settimanale “Chi”, Adriana Volpe aveva già accennato ad un’eventuale crisi: “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Lui è stato onestissimo con me, ha detto ‘ho avuto una botta di gelosia incredibile’. Roberto non ama apparire, è molto riservato, è il classico svizzerotto e vedendo una Adriana così euforica e leggera si è subito ingelosito”.