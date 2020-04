Adriana Volpe nega la crisi matrimoniale: "Mio marito ha avuto una botta di gelosia"

Conclusosi il noto reality show “Grande Fratello Vip“, si ritorna alla vita normale, o quasi. In questo ultimo periodo si era parlato molto del presunto flirt, della troppa simpatia, dei gesti eccessivamente affettuosi tra Adriana Volpe e Andrea Denver, entrambi concorrenti del reality. Il gossip si era alimentato talmente tanto che ovviamente era saltato all’occhio anche del marito della Volpe, Roberto Parli.

Ovviamente, nonostante la profonda stima e fiducia che il marito potesse porre nella moglie, certe volte le chiacchiere e i pettegolezzi sono più forti di qualsiasi forma di fiducia, tanto da far vacillare quella di Parli. A più riprese infatti il marito della Volpe aveva manifestato la sua disapprovazione circa il comportamento instaurato dalla moglie con Denver, ma sembra che ad oggi tutto sia stato chiarito, come dichiarato anche dalla conduttrice.

Adriana infatti ha di recente annunciato: “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana” ha spiegato “Mi ha detto ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’ “, tutto è stato quindi negato dalla Volpe, affermando che il rapporto coniugale appare più solido che mai, semplicemente si è trattato di un impeto di gelosia da parte del marito, complice anche la distanza tra i due per molti mesi.

La donna inoltre chiarisce il rapporto che si era creato con Denver, che non aveva nulla a che fare con alcuna forma di corteggiamento o flirt, semplicemente tra i due era nata una bella forma di complicità, simpatia, ma soprattutto educazione, tanto che la Volpe ha affermato: “Tra noi non c’è stato alcun flirt. Avevamo semplicemente un feeling come lui aveva con Sara e con altre. Si è instaurato un rapporto speciale perché lui è un ragazzo speciale. Non è costruito, è molto garbato, viene da una famiglia che gli ha dato un’educazione pazzesca“.

Per quanto riguarda il futuro professionale della donna, sembra che a breve, quando lo stato di emergenza dovuto al Coronavirus sarà finito, la Volpe passerà dalla concorrenza, ovvero in casa Mediaset. Dopo il mancato rinnovo alla conduzione del programma “I fatti vostri” e della forte diatriba nata con Magalli, la donna è convinta di voler passare in casa Mediaset, per avere il suo spazio lavorativo, ed ha concluso rivolgendosi alla sua futura azienda di appartenenza: “Mi piace il loro modo di fare gruppo, di fare famiglia“.