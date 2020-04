Adriana Volpe parla della presunta crisi con il marito

Abbiamo imparato ad apprezzarla nella casa del “Grande Fratello Vip“, è stata una concorrente amata, rispettata che ha dato tutta se stessa all’esperienza non sottraendosi mai. Lei è Adriana Volpe, la conduttrice televisiva che verso la fine è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa del decesso di suo suocero, Ernesto Parli, affetto da Coronavirus.

Alta era la probabilità che Adriana, se non avesse abbandonato la casa, avrebbe potuto vincere il reality show, dato il favore e il gradimento conquistato tra il pubblico. Nella casa la Volpe si è distinta anche per il feeling instaurato con il collega di gioco Andrea Denver, con quest’ultimo che non ha mai nascosto di provare un’attrazione fisica nei riguardi di Adriana, definendola addirittura la sua donna ideale.

La conduttrice dal canto suo ha sempre incassato i complimenti ma ha ribadito che con Denver vi era una forte amicizia e null’altro dato che è innamorata di suo marito Roberto Parli. Quest’ultimo dal canto suo non ha mai preso bene il legame instauratosi tra sua moglie e Andrea e una volta uscita Adriana dalla casa, un segnale su una presunta crisi coniugale ha fatto insospettire i più attenti: la Volpe ha smesso di seguire suo marito su Instagram.

Attraverso un’intervista rilasciata al portale “TvBlog“, la conduttrice ha chiarito la faccenda e rivelato come stanno realmente le cose. A tal proposito l’ex gieffina ha dichiarato: “Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto. Ed ho colto l’occasione anche per togliermi, diciamo, un sassolino dalla scarpa, chiarendo una volta per tutte (si spera) che tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella casa“.

Dunque Adriana ha motivato il fatto di non seguire più Roberto su Instagram con la questione che non è molto brava con la tecnologia e per errore gli ha tolto il segui. Si tratta di una motivazione che non ha convinto molti. Inoltre a ciò si aggiunge il fatto che alla domanda sull’elaborazione del lutto del suocero, la Volpe ha menzionato esclusivamente la figlia Giselle, non parlando mai invece di Roberto.

Adriana ha fatto riferimento al marito solo quando le è stata fatta notare la cosa. Insomma si tratta di una situazione particolare e con le risposte date dalla Volpe, anziché fugare ogni dubbio ne sono stati alimentati degli altri. D’altronde una volta scoperto l’errore commesso le cose non sono mutate, difatti lei e Roberto continuano a non seguirsi su Instagram.