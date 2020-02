GF Vip, complicità tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Il marito sbotta: "Mi deve rispettare"

Nelle ultime puntate del “Grande Fratello Vip” ha incuriosito molto la sintonia che sembra essere nata tra Adriana Volpe e Andrea Denver, il prestante modello italo-americano. Tutto è iniziato dagli apprezzamenti del ragazzo verso la Volpe che è stata definita “la sua donna ideale“.

Gli autori birichini hanno pensato bene di assegnare ai due gieffini, nel calendario del GF Vip, il mese di giugno mettendoli in un set fotografico malizioso e provocante. In pratica Denver e la Volpe, in piscina, hanno posato in foto a tema surf con costumini stringati che hanno fatto cadere l’occhio curioso del modello sulle forme perfette di Adriana.

In puntata hanno riso e scherzato su questa situazione, ma da casa il marito della Volpe, Roberto Parli, non si è divertito altrettanto e lo ha dichiarato sulle pagine di “Chi“, diretto proprio dal conduttore del reality Alonso Signorini.

Grande Fratello Vip, le dichiarazioni del marito di Adriana Volpe

“l gossip mi dà fastidio. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male“, ha voluto precisare Parli, tirando in ballo anche la loro bimba Gisele di 10 anni.

Passa anche a commentare le ultime dichiarazioni di Antonio Zequila sulla sua passata storia con la Volpe, particolare che ha smentito durante la scorsa diretta, ridimensionando tutta la questione ad un semplice caffè preso insieme. Roberto Parli non vuole passare per quello geloso, anche perché la loro relazione è vissuta a distanza per esigenze lavorative dell’uomo – Parli infatti è un imprenditore di un’azienda con sede a Montecarlo – e per questo vivono insieme solo il weekend: “Non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”.

Roberto Parli precisa di non avere alcun rancore verso Andrea Denver, ma di essere disturbato solo dall’atteggiamento della moglie, la quale – afferma – ha un’età tale che dovrebbe consentirle di ricordarsi che ha un marito e una figlia.

Poi molla un secondo la presa e cerca di giustificare la moglie, avanzando l’ipotesi che dentro alla casa si ha una percezione diversa rispetto a ciò che gli altri vedono dall’esterno. Intanto, per staccare un po’ la spina il 46enne ha deciso di partire con la figlia in vacanza a Saint Moritz. Vedremo se Signorini vorrà affrontare il discorso con la Volpe nella prossima diretta.