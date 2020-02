Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ripreso dagli autori dopo aver parlato del Coronavirus

Nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip 4” avvenuta il 24 febbraio 2020, i concorrenti sono stati messi al corrente da Alfonso Signorini e da un esperto dell’allarme Coronavirus e della situazione che c’è al momento in Italia. Nelle ultime ore anche Sossio Aruta, neo concorrente insieme a Valeria Marini, è tornato a parlare della situazione di emergenza che si sta vivendo in alcune aree del nostro Paese.

L’ex calciatore e protagonista del Trono over di Uomini e Donne, ha dato dei dettagli in più ai suoi coinquilini nella Casa di Cinecittà, rivelando non solo del clima di preoccupazione generale che c’è tra la popolazione, ma anche della quarantena imposta nelle zone dove si sono sviluppati i primi focolai, cioè a Vo’ Euganeo nel Padovano e a Codogno – e paesi limitrofi – nel Lodigiano.

Sossio Aruta parla del Coronavirus

Le rivelazioni di Sossio hanno suscitato però l’immediata reazione degli autori del programma, che sono intervenuti subito chiamando in magazzino il gieffino, ricordando che considerata la delicatezza del tema, sarebbe stato più opportuno che a parlare dell’argomento e dell’attuale situazione che si vive in Italia ci pensassero persone più qualificate.

Tra le persone più in ansia per l’allarme Coronavirus c’è anche Fabio Testi, che ha il figlio che vive e lavora in Cina, nazione nella quale si è registrato il primo focolaio, precisamente nella zona di Wuhan. Dopo l’annuncio dei primi tre casi di Coronavirus a Palermo – dove è stato disposta la chiusura delle scuole fino a lunedì 2 marzo – i casi attualmente accertati in Italia sono oltre 370, di cui 12 sono i decessi. Il Coronavirus ha colpito ben 9 regioni in Italia.

La situazione in Cina sembra stia rallentando dopo aver raggiunto il picco. Cosa diversa invece avviene in Europa, dove sono stati segnalati casi anche in Austria, Svizzera, Croazia, Algeria. Tra i pazienti più piccoli che sono stati colpiti dal coronavirus anche 7 minorenni, tra cui una bimba di appena 4 anni.

Anche Sossio Aruta è preoccupato per i suoi tre figli, Daniel Ciro e Diego, avuti dall’ex moglie, e Bianca di quasi un anno, avuta dall’attuale compagna Ursula Bennardo, conosciuta a Uomini e Donne, con cui è stato anche protagonista dell’altro reality dei sentimenti di Canale 5 “Temptation Island Vip“, edizione che ha visto protagonista anche Valeria Marini, sua attuale coinquilina al Grande Frtello Vip.