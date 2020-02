Grande Fratello Vip, Sossio Aruta nuovo concorrente

Nella giornatadel 24 febbraio è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip“, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Una diretta ricca di emozioni, a causa della squalifica a Clizia Incorvaia e dei nuovi ingressi.

Durante la diretta di venerdì è stato annunciato l’ingresso di Valeria Marini negli studi di Cinecittà. Il suo ruolo non è stato ancora definito del tutto, poiché Alfonso Signorini ha dichiarato che l’ex volto di “Temptation Island Vip” resterà in casa fino a quando il pubblico vorrà.

Sossio Aruta concorrente del Grande Fratello Vip

Di un possibile ingresso del calciatore nella Casa se ne parla già da alcuni giorni. Infatti il sito “SuperGuidaTv” ha dichiarato in merito: “È stato avvistato all’aeroporto di Roma, e dal momento che non è più a Uomini e Donne potrebbe proprio essere lui ad entrare nella Casa! Oltretutto non risulta che siano previste per oggi e domani registrazioni delle trasmissioni di Maria De Filippi che, invece, ha lavorato sodo nel fine settimana”.

Durante l’ultima puntata del “GF Vip” Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di Sossio Aruta insieme a Valeria Marini. Il “Re Leone” non è un nuovo a esperienze di questo tipo, poiché ha partecipato alla seconda edizione di “Campioni, il sogno“, reality show ambientato nel mondo del calcio.

Il suo volto però viene collegato soprattutto alla sua esperienza nel trono over di “Uomini e Donne“. Sossio Aruta, dopo aver provato a trovare l’amore relazionandosi con più dame del parterre femminile, è uscito dalla trasmissione insieme ad Ursula Bennardo.

A pochi mesi dalla loro relazione, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno deciso di partecipare alla prima edizione di “Temptation Island Vip”. Le cose però non vanno per nulla bene, poiché i due decidono di chiudere definitivamente la loro relazione. Aruta però riesce a riconquistare Ursula ritornando a “Uomini e Donne”, e la coppia da pochi mesi ha messo al mondo la piccola Bianca.