Grande Fratello Vip, Fabio Testi e Antonio Zequila contro i nuovi entrati

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” del 25 febbraio, condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, sono entrati nella Casa altri due concorrenti. Il primo famoso, annunciato già nella diretta di venerdì, è Valeria Marini.

Il nome a sorpresa è quello di Sossio Aruta. Il calciatore, che fino a questo momento non è mai stato accostato al “Grande Fratello”, ha fatto il suo ingresso nella Casa nella giornata di ieri. Per lui si tratta di un ritorno nei reality show, dopo aver fatto parte di “Campioni, il sogno”, e negli ultimi anni a “Uomini e Donne” e “Temptation Island”.

Ritornando a parlare del “Grande Fratello Vip” questi non sono stati gli unici ingressi, poiché durante la scorsa settimana invece sono entrate altre tre ragazze: Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati.

Fabio Testi e Antonio Zequila criticano i nuovi entrati

Nel corso degli anni in molti, anche tra i fan del “Grande Fratello Vip“, hanno attaccato spesso gli autori per far entrare i concorrenti con i giochi già iniziati. Per molti infatti si tratta di una ovvia disparità di trattamento, poiché coloro che entrano dopo lo fanno a mente più libera.

Durante una di queste notti, Fabio Testi insieme ad Antonio Zequila hanno voluto commentare questa situazione: “Questa è una cosa che non piace. Queste ragazzine, belle, stupende e meravigliose, arrivano con quaranta giorni meno di noi. Loro hanno il serbatoio pieno, noi siamo svuotati”.

Gli autori hanno dovuto obbligatoriamente sostituire i tre concorrenti che si sono ritirati in queste ultime settimane: Barbara Alberti, Andrea Montovoli e Carlotta Maggiorana.

Oltre a sopperire agli addii, Alfonso Signorini ha annunciato che il reality show si allunga di altre puntate. Proprio per questo motivo, i nuovi ingressi servono soprattutto per far durare la trasmissione il più tempo possibile.