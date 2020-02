Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini avvisa i concorrenti del Coronavirus

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, in onda il 24 febbraio su Canale 5, è stato trasmesso con la presenza del pubblico in studio. Mediaset negli ultimi giorni ha deciso di chiudere gli studi ad alcuni programmi di punta della sua rete come “Live – Non è la D’Urso” e “Le Iene”.

Con il passare delle ore il numero dei contagiati stanno aumentando. Secondo le ultime stime nel nostro paese si contano più di 230 contagi (i cittadini più colpiti dal Coronavirus si trovano nella zona della Lombardia e Veneto) e sei morti.

L’argomento del Coronavirus entra nella Casa

Proprio per l’aggravarsi della situazione, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto far sapere agli altri concorrenti del COVID-19. Il figlio di Fabio Testi, sarebbe stato bloccato nei giorni scorsi in Cina a causa proprio del virus.

Ad annunciare questa decisione è stato un comunicato rilasciato dagli autori sui canali social a poche ore dall’inizio della diretta: “Grande Fratello ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso Coronavirus. Alfonso Signorini, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino entrerà nella casa di GF Vip per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini del loft di Cinecittà vorranno fargli”.

Il dottore e Alfonso Signorini entrano nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Il primo a prendere la parola è proprio il conduttore: “In Cina viene trovato un virus che si chiama Coronavirus. Il virus si diffonde in 28 Paesi nel mondo. Le vostre famiglie stanno bene”.

I gieffini poi vedono alcuni dei servizi mandati in onda dal TG5, ed i due più preoccupati sembrano essere Fabio Testi e Adriana Volpe. In seguito il dottor Alessandro D’Avino spiega per sommi capi il nuovo virus, dichiarando che i sintomi partono dalla semplice influenza per poi sviluppare una bronchite oppure una polmonite, anche se questo capita raramente.