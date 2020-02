GF Vip, Gianfranco Magalli spera di riappacificarsi con Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, dopo un periodo di silenzio in cui non è tornato più sull’argomento, parla di Adriana Volpe, conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip in onda in questo periodo su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lo stesso Magalli, per la prima volta, dopo i litigi e le baruffe con la collega, in cui i toni sono stati pesanti ed elevati, decide di fare un passo in avanti verso una possibile riappacificazione.

In seguito ai litigi e le discussioni, i due hanno deciso di prendere strade diverse interpellando anche gli avvocati in modo che ognuno potesse esprimersi in tal senso. Da più di un mese, la Volpe è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip in cui inevitabilmente è venuto fuori il discorso e ha ammesso di volere un confronto con Magalli.

Lo stesso Magalli che, finora non si è mai esposto in tal senso, ma ha sempre punzecchiato con frecciatine la Volpe, questa volta ha deciso di aprirsi e fare un passo in avanti disposto a una riconciliazione con lei. Nel programma La settimana Ventura, condotto da Simona Ventura, il conduttore ha parlato della lite con la Volpe. Racconta che hanno lavorato insieme per 8 anni che si sono rivelati molto difficili in quanto non andavano d’accordo e, alla fine, ognuno ha preso strade diverse.

In seguito alle liti, Magalli racconta di aver cercato di contattare la stessa Volpe, tramite messaggi e chiamate, ma lei era troppo arrabbiata e non voleva sentire ragioni. Ora si dice pronto a una riconciliazione nei suoi confronti sperando che la situazione possa essere diversa. A proposito di questo, ammette: “Spero che un giorno faremo pace, ma l’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene. Ci siamo riusciti e questo ha dato maggiore serenità a entrambi”.

Insomma, Magalli sembra assumersi le proprie responsabilità al punto che, nel momento in cui la Ventura gli domanda chi fosse maggiormente intollerante tra di loro, ha risposto colpevolizzandosi in quanto, secondo lui, alcuni atteggiamenti erano sbagliati e fastidiosi.