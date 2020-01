GF Vip, Giancarlo Magalli in trattative per entrare nella Casa: il confronto con la Volpe sembra vicino

Adriana Volpe ha sparato a zero sulla Rai e sull’ex collega Giancarlo Magalli, ma ora sembra che sia arrivato il momento di un confronto tra loro. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale “Oggi“: Mediaset sarebbe in trattative con il conduttore Rai per farlo entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip” e chiarire la situazione con la Volpe.

Questo incontro è molto atteso e sarebbe un vero colpaccio per Alfonso Signorini se potesse concretizzarsi, considerando le ultime affermazioni della Volpe che ha continuato ad accusare il suo ex collega tirando in ballo il messaggio che Magalli aveva scritto su Facebook riferendosi alla carriera della Volpe: “Se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe potrebbe avere un confronto con Giancarlo Magalli

Adriana, nelle ultime dirette su Canale 5 del GF Vip, si era spinta oltre accusando l’Azienda Rai di ostacolare la maternità inserendo nei contratti clausole che, nell’eventualità di una gravidanza, sollevavano dall’incarico senza possibilità di reintegro. Insomma, un confronto tra loro potrebbe essere davvero interessante.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che l’astio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli iniziò davanti alle telecamere quando lei si lasciò sfuggire l’età del conduttore: “Ormai fai 70 anni, no?”. Magalli non prese per nulla bene questa rivelazione e l’apostrofò immediatamente definendola “rompipa**e” e la invitò a “farsi i fatti suoi“.

Tutto sembrava essersi consumato con questo scambio di battute, fino a quando Magalli non scrisse l’insinuazione sopra citata che diede il via ad una guerra fredda non ancora terminata. Proprio per questa ragione, sarebbe davvero interessante se i due si potessero trovare faccia a faccia e, perché no?, provare a chiarirsi una volta per tutte. Ora sembra anche essere il momento giusto per farlo, visto e considerato che la Volpe sta facendo un’auto analisi su di sé che potrebbe rendere questo incontro ancora più interessante.