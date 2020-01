GF Vip, Miriana Trevisan sorprende tutti: "Voglio entrare nella Casa!"

Miriana Trevisan sembra essere stata stregata dalla Casa del Grande Fratello Vip, quando entrò per dare forza e conforto al suo ex marito Pago, vedendolo amareggiato e confuso dopo la fine della tormentata storia con Serena Enardu che ora vuole tornare sui suoi passi e riconquistare il suo uomo.

L’ex ragazza prodigio di “Non è la Rai” è entrata decisa durante la puntata in diretta su Canale 5 e ha speso parole di affetto e stima per il suo ex marito, con il quale ha in comune un figlio. Alla fine dell’incontro ha sussurrato a Pago di prendere una decisione in merito alla sua storia d’amore in totale libertà, pensando solo a ciò che desidera lui, e non a quello che vorrebbero gli altri. Dopo questa iniezione di fiducia e energia, Pago ha ripreso il suo cammino e sembra essere anche arrivato alla consapevolezza di voler ricominciare la relazione con Serena, che dovrebbe tornare in Casa nella prossima puntata del GF Vip.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan vuole tornare nella Casa

A quanto pare, però, anche la Trevisan non disdegnerebbe un altro ingresso attraverso la porta rossa, anche se il motivo è ben diverso da quello della Enardu. Infatti, davanti alle telecamere di Federica Panicucci nel suo contenitore mattutino “Mattino Cinque“, Miriana ha beatamente confessato quanto apprezzi la prestanza fisica dei nuovi coinquilini relegati nella suite della Casa di Cinecittà.

Stiamo parlando dei Superboys al secolo Gianluca Irpino, Jacopo Poponcini e Matteo Alessandroni: i ragazzi super palestrati e dal fisico statuario che hanno fatto il loro ingresso nella scorsa puntata creando entusiasmo tra le gieffine per questo “regalo” del Grande Fratello.

Anche Miriana Trevisan ha apprezzato molto queste new entry e ha dichiarato che sarebbe molto felice di poterli ammirare più da vicino: “Sono libera, non sono dentro a storie di tradimenti e posso dire che entrerei volentieri a guardare… Lo posso dire, entrerei nella suite”, a niente sono valsi i commenti nello studio di “Mattino Cinque” che le consigliavano dosi di bromuro: “Io posso, sono mamma ma anche donna”, ha scherzato con Federica Panicucci che ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: “Allora lo diciamo al Grande Fratello, Miriana è disponibile ad entrare”.