GF Vip, Pago e Serena: lui le scrive una canzone e lei rientra in Casa. La battuta di Pupo

Pago e Serena hanno visto la loro storia sgretolarsi durante il reality show “Temptation Island Vip“, dopo l’avvicinamento delle Enardu ad un single sulle assolate spiagge della Sardegna, dove il programma viene registrato. Il dolore che ha provato Pago è stato davvero tanto, dopo quasi 7 anni di relazione è stata dura per lui rassegnarsi al comportamento della sua fidanzata.

Anche Serena ha preso la decisione di allontanarsi certamente non a cuor leggero, ma con il vantaggio di essere stata lei a incamminarsi su una strada parallela che la stava allontanando dal suo fidanzato. Il falò di confronto è stato davvero duro e, ora, con l’entrata di Pago nella Casa del “Grande Fratello Vip” si è tornati a parlare di loro.

Dopo che Serena ha provato, senza successo, ad entrare nelle mura di Cinecittà per stare vicino a Pago e “farlo ragionare” su ciò che davvero ancora sentiva per lei, sembra che veramente le cose per il cantante stiano cambiando. Se all’inizio si è sentito sollevato dal fatto che la sua ex fidanzata non rimasse con lui nel reality show – proprio per avere la possibilità di viversi questa esperienza senza nessun tipo di costrizione mentale – ora Pago è riuscito a guardarsi dentro e ha ritrovato l’amore per Serena.

Grande Fratello Vip, la canzone di Pago e l’entrata di Serena

Già nella scorsa diretta su Canale 5 lo aveva fatto intendere e in quella di ieri sera, lunedì 27 gennaio, ha confermato i suoi sentimenti nel confessionale, dove Signorini rivela che Pago sta componendo una canzone per Serena. Parte il filmato di Pago intento a comporre la canzone che, precisa, ha scritto principalmente per lui, ma che inevitabilmente parla anche di Serena: “Ora che io non ti ho perso“, canta un Pago commosso.

Cita poi una frase del padre con orgoglio: “Mio padre diceva sempre ‘Se si deve morire, si deve morire per amore‘”, ma quando Alfonso gli chiede se vuole mandare un messaggio alla Enardu, lui si rifiuta: “Avremo tempo di parlare” e manda un saluto a suo figlio. Pupo ha fatto una battuta, suggerendo a Pago di intitolarla “Stai Serena” e Alfonso ha rivelato che Serena nella prossima puntata che andrà in onda venerdì 24 gennaio, entrerà di nuovo in Casa la Enardu per avere un ennesimo confronto. Chissà se davanti alle telecamere suggelleranno il loro amore ritrovato? Staremo a vedere.