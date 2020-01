GF Vip, il passionale incontro tra Antonella Elia e Pietro: stabilito un nuovo record nella Casa

Nella diretta del “Grande Fratello Vip” di venerdì 24 gennaio su Canale 5 il fidanzato di Antonella Elia è entrato nella Casa per darle conforto e rassicurarla su alcuni aspetti del suo carattere che non riesce ad accettare. Lo scontro con Fernanda Lessa l’ha resa ancora più vulnerabile, soprattutto quando anche Adriana Volpe le ha fatto notare che non è stata disposta ad ascoltare la sua “nemica”.

Alfonso Signorini ha fatto entrare la Elia nel confessionale e qui l’ex ragazza di “Non è la Rai” si è lasciata andare completamente. Ha raccontato di avere alle spalle una vita difficile, senza una vera famiglia ed è stata abituata fin da piccola a non contare su nessuno, iniziando a conoscere il significato della parola “sola” troppo presto.

Grande Fratello Vip, il passionale incontro tra Pietro e Antonella

Antonella, ad un certo punto, dice che la cosa più bella che si possa fare è diffondere amore e proprio per questo cade di nuovo nello sconforto, perché osserva che lei sta facendo proprio l’opposto. Ma ecco che, per la sua gioia, parte un filmato del suo fidanzato Pietro con parole dolci e amorevoli che le fanno tornare il sorriso: “Sei sempre nei mei pensieri, è così strano svegliarmi senza averti accanto. Una sola cosa non voglio mai sentirti dire che sei sola, questo non è vero, io ci sono e ci sarò sempre. Ciao, amore grande della mia vita”.

Antonella, dopo questa bella dichiarazione, fa una severa autocritica dicendo che lei non sparge amore: “Spargo sempre lotta, l’uragano“, Signorini, allora, le fa notare che probabilmente il fatto di aver vissuto sempre situazioni complicate, le rende difficile diffondere un sentimento che lei stessa ha visto poco intorno, poi la fa tornare dagli altri.

Ma quando rientra in Casa, Antonella non trova nessuno dei suoi coinquilini. Ma si apre una porta ed entra lui, Pietro: “Il mio uragano dov’è?” domanda e Antonella si dirige verso di lui e si baciano con molta passione, un bacio lungo, intenso e sentito, tanto che Signorini non può fare a meno di far notare questo nuovo record e commentare: “E’ il bacio più lungo nella storia del GF“. Anche Fernanda Lessa, inquadrata dalla regia, sorride davanti a tanto amore.