GF Vip, lo spettacolo di burlesque crea scompiglio. Antonella Elia esplode contro gli uomini: "Con me avete chiuso!"

Al “Grande Fratello Vip” è andato in scena uno spettacolo di burlesque messo in piedi all’improvviso dalle intraprendenti donne della Casa. Ecco che, davanti ad un pubblico maschile acclamante, si sono esibite una per una tutte le bellezze che abitano la dimora più spiata d’Italia, ma quando tutto sembrava andare per il meglio, ecco che gli animi si sono accesi.

Antonella Elia non ha digerito l’esito finale della competizione che ha visto vincitrice la bella modella brasiliana: Fernanda Lessa. Chi segue il Grande Fratello Vip sa benissimo che tra le lei e la Elia non corre buon sangue – per usare un eufemismo – e ogni occasione è buona per dirsele di tutti i colori.

In questi giorni la Lessa è un po’ in disparte a causa dell’influenza che l’ha colpita, ma il richiamo dello spettacolo è stato troppo forte per lei e così, anche se febbricitante, ha deciso di partecipare al sexy show. E lo ha fatto mettendo in campo le sue armi migliori di seduzione, infatti la bellissima modella si è esibita con tanto di perizoma e reggiseno che poco lasciavano all’immaginazione. Mise che è stata accolta con calorosi applausi dal pubblico, tanto da decretarne la vittoria.

GF Vip, Antonella Elia fuori controllo

Apriti cielo, Antonella Elia ha lanciato dardi infuocati in tutte le direzioni, e non ha risparmiato anche espressioni alquanto colorite: “Ma siete scemi! Siete scemi! Scemi! Avete il cervello come una nocciolina, il cervello di un moscerino. Che scandalo! Mer*e, mer*e, con me avete chiuso! Non vi parlo più e adesso nominatemi! Andate a ca**re”.

Poi, non paga del suo sfogo, ha concluso con una sentenza definitiva e poco gratificante per i suoi compagni: “Avete il cervello nel pise**o, lì ce l’avete!Usate solo il pise**o!“. La vittoria della Lessa proprio non l’ha digerita e Antonella continua la sua protesta sostenendo che Fernanda “si muoveva come fosse ubriaca” e conclude con un secco: “E’ il nulla Fernanda, il nulla. Io davvero non parlo più agli uomini“. La Lessa non raccoglie la provocazione e, infilandosi nuovamente la tuta, torna nel suo letto per cercare di riprendersi in vista della diretta di questa sera venerdì 24 gennaio.