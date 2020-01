GF Vip, il fidanzato di Antonella Elia pensa al matrimonio: "Le darò tutto quello che le è mancato"

Con grande sorpresa di tutti, il fidanzato di Antonella Elia è uscito allo scoperto e ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, che sta conducendo il “Grande Fratello Vip” dove è rinchiusa proprio la Elia. Pietro delle Piane, questo il nome dell’uomo, ha raccontato molti particolari sia sulla loro storia, iniziata 10 mesi fa, sia sul passato di Antonella.

La Elia ha raccontato nella Casa il suo più grande rimpianto e cioè quello di non essere diventata mamma, definendosi “una codarda” che, quando avrebbe potuto realizzare questo suo sogno, si è sempre tirata indietro, anche per motivi che però non riguardavano la sua persona, ma l’uomo che in quel momento le stava accanto e che lei non reputava all’altezza di un compito tanto importante: quello del genitore.

Antonella Elia, parla il fidanzato Pietro Delle Piane

Ora il suo fidanzato Pietro annuncia che è disposto a esaudire questo suo desiderio di maternità: “Patisco tremendamente la sua lontananza. Abbiamo parlato di figli e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme” e rivela quanto Antonella patisca la loro differenza di età. Lei ha 56 anni, mentre lui 45 e questo particolare sembra pesare per lei: “A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto”.

Racconta, infatti, Delle Piane che Antonella ha perso la mamma quando ancora era piccolissima e subito dopo il padre, questa mancanza l’ha indurita molto fino a farla diventare la donna difficile da gestire che è ora, come lui stesso ammette: “Certo non è una donna facile”, ma subito dopo confessa di avere una forte sintonia con lei al punto da affermare che sono nati per stare insieme: “Le darò tutto quello che le è mancato”.

Il loro primo incontro è avvenuto durante una serata di presentazione di una nuova vettura. La Elia era arrivata in compagnia di amici e lui lo stesso, i loro sguardi si sono incrociati all’improvviso ed è stato subito amore: “Ci siamo innamorati al primo sguardo”. Poi durante la serata si sono persi di vista, ma all’improvviso è arrivata una amica di Antonella che gli ha lasciato il numero della Elia. Il giorno seguente, quando ha cercato di chiamarla, si è accorto che lo aveva scritto sbagliato, così ha provato tutte le combinazioni possibili, finché non ha trovato quella giusta: “Ero arrabbiata, non ti decidevi più a chiamarmi!’, mi ha detto. L’ho invitata a cena e non ci siamo più lasciati”.