GF Vip, Fernanda Lessa prende in giro Patrick alle sue spalle. Sul web: "Vergogna!"

Il “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini sta iniziando a spiccare il volo, grazie a dinamiche tra i concorrenti sempre più interessanti e ricche di spunti. Proprio durante la diretta di ieri sera, venerdì 17 gennaio, su Canale 5 Fernanda Lessa si è resa protagonista di un episodio che sta facendo nascere molte polemiche sul web.

L’ex modella è al centro di molte discussioni nella Casa, soprattutto Antonella Elia le ha dichiarato guerra non riuscendo a sopportare alcuni suoi atteggiamenti. Durante la diretta, quando Fernanda è stata ripresa da Signorini per aver usato il termine “lesbica” riferendosi a Lucia Nunez, la Elia l’ha descritta come un’ipocrita che non ammette i suoi errori e cerca in tutti i modi di giustificarsi, usando anche luoghi comuni banali. Antonella si riferiva al fatto che Fernanda, cercando di spiegare che non ha usato il termine in senso negativo, ha rivelato di aver avuto lei stessa esperienze lesbo nel suo passato.

Grande Fratello Vip, il commento della Lessa disturba il web

Ma i fan del programma hanno notato un atteggiamento della Lessa che proprio non nè stato gradito: il tutto è successo quando i tre highlanders rimasti nella Casa, si sono uniti al gruppo. In quel momento Fernanda stava chiacchierando con Michele Cucuzza e quando ha visto entrare Patrick, ha fatto un commento sicuramente discutibile: “Sembra che ha il giacchino di quando era magro e ora non può permettersi di prenderne un altro”.

Parole che gli internauti hanno subito catalogato sotto la voce “bullismo” e “body shaming“, termini che purtroppo ultimamente risuonano spesso sul web. Da qui un fiume di proteste che descrivono il commento come un puerile modo di spostare l’attenzione su un particolare fisico, del tutto ininfluente e irrilevante.

Alcuni utenti hanno richiesto anche misure disciplinari verso tali atteggiamenti, auspicando di poter ritrovare tra i nominati Fernanda Lessa in modo da poter decidere di eliminarla dal gioco: “Lessa anzi che prendere in giro Patrick e ridere dicendo che “ha la giacca da uno che non se la può permettere” ti ricordo che la giacca se la può anche cambiare te e Cucuzza l’atteggiamento è la faccia da C*** e il linguaggio no! Vergogna”.