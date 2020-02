GF Vip, Andrea Denver e Adriana Volpe vicinanza sospetta. Gli autori ci mettono lo zampino

Sia dentro che fuori la casa del “Grande Fratello Vip” tutti hanno percepito l’attrazione che Andrea Denver ha per Adriana Volpe. Nonostante lui sia impegnato con la modella Anna Wolf, durante l’ultima diretta non ha negato che la Volpe rappresenti la sua donna ideale. Adriana dal canto suo è sposata da dodici anni con Roberto Parli con il quale ha una bambina e alle affermazioni di Denver ha ringraziato e ribadito di essere innamorata del marito.

Le dichiarazioni di Andrea hanno creato imbarazzo e così il Grande Fratello ha pensato bene di metterci lo zampino e complice la prova settimanale, che prevede la realizzazione di un calendario del reality, ha chiesto ai due gieffini di indossare i costumi, recarsi in piscina e rappresentare il mese di giugno. Entrambi si sono messi a cavalcioni su una tavola da surf e inevitabile è stato il contatto fisico.

Adriana e Andrea si sono poi recati in confessionale e hanno riproposto la scena. Il modello una volta rimasto solo ha confessato al Grande Fratello: “Sono soddisfatto di ciò che i miei occhi hanno visto, mi sono caduti ogni tanto sulle forme di Adriana. Mi sono sentito molto a mio agio, non mi sento mai in imbarazzo con Adriana…anzi!“.

Antonio Zequila, che ha visto tutta la scena ha esclamato: “L’ormone è l’ormone, è sia maschio che femmina, è unisex!“. Insomma il feeling è stato lampante e anche sul web sono piovuti commenti al riguardo, resta solo da capire cosa ne pensano i rispettivi partner e se da un lato Anna Wolf durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” qualche settimana fa, aveva dichiarato che aspettava Andrea per chiarire alcune questioni con lui, diversa è la situazione di Roberto Parli.

Già in passato il marito della Volpe ha dato dimostrazione di non gradire questi avvicinamenti piccanti e pericolosi. Difatti durante le prime settimane di messa in onda del reality show, Roberto si scagliò contro Antonella Elia a causa del gioco ‘obbligo o verità’ nel quale obbligò Adriana a baciare Pago. Chissà se questa volta lascerà correre o c’è ne sarà una anche per gli autori del Grande Fratello.