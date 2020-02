Grande Fratello Vip, Asia Valente provoca Zequila: "Spalmami la crema solare!"

Una ventata di freschezza, simpatia e spensieratezza. Così Antonio Zequila definisce l’impatto sulla casa del Grande Fratello Vip dell’ingresso delle tre nuove aspiranti concorrenti: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Ed è proprio quest’ultima, 23enne influencer di Instagram, che nella prima giornata di permanenza nella casa ha letteralmente messo in imbarazzo er mutanda.

La ragazza, indossato un bikini giallo, che ha messo in risalto le sue forme, ha inscenato a bordo piscina, un ballo sensuale a ritmo di reggaeton, sotto gli occhi di un divertito Antonio Zequila. Non contenta di questa provocazione a distanza, la ragazza si è avvicinata al coinquilino, immerso in acqua, e gli ha dato dei colpetti alla spalla con il suo prorompente lato B.

La provocazione della 23enne beneventana è proseguita in maniera, quasi spudorata, quando in giardino, mentre prendeva il sole, ha prima spruzzato un po’ di crema solare a Zequila e poi lo ha invitato a spalmargliela su i suoi glutei. L’attore non si è fatto pregare e, incurante della presenza delle telecamere, ha massaggiato il lato B di Asia Valente ripetendole: “Sembri Titti con questo costume giallo”, riferendosi al famoso canarino della Looney Tunes.

Durante il massaggio è intervenuta un’altra delle new entry, Sara Soldati, che ha chiesto ad Antonio Zequila se fosse contento del loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. “Moltissimo, sono veramente felice”, la risposta de er mutanda, che ha lodato le ragazze: “Avete portato una ventata di gioventù, una ventata di freschezza, una ventata di simpatia che ci mancava”.

Un ingresso nella casa che non è passato inosservato, quello di Asia Valente, che si era presentata in questo modo: “Sono una tipa esplosiva, anzi, direi bombastica, sono una modella, un influencer, ma anche una coniglietta di Playboy. Sono molto seguita su Instagram perché sono simpatica, o perché ho un bel lato B. Finalmente si sta realizzando il mio più grande sogno, quello di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Parlando di sogni c’è anche un ragazzo che fa sognare: Denver, ma sembra che dorme in piedi, c’è bisogno di una scossa”.