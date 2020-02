Gf Vip, duro attacco di Pago nei confronti di Patrick: "E’ imbarazzante"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” la diretta del 17 febbraio è stata a prova di bomba e ha messo a dura prova i nervi degli inquilini e gli equilibri che fino ad ora si sono instaurati in casa. Se il televoto ha visto l’eliminazione definitiva di Serena Enardu, che ha perso contro Fabio Testi e ha abbandonato Pago e la casa più spiata d’Italia, a tenere banco è stata la lite tra Patrick Pugliese e Antonella Elia.

Naturalmente dopo quanto accaduto in settimana e dopo che la Elia aveva accusato Patrick di averla spinta, in puntata è stato toccato l’argomento. Dall’rvm si è subito compreso che Antonella ha ingigantito la cosa e che Pugliese in realtà non l’ha mai spintonata. La maggior parte dei presenti in studio e dei concorrenti, così come lo stesso Alfonso Signorini si sono schierati dalla parte del gieffino e ciò ha mandato la Elia su tutte le furie.

Dopo la puntata si è inevitabilmente continuato a parlare dell’accaduto, e se Adriana Volpe che fino a poco fa era molto legata alla Elia, ha cambiato idea dichiarando che finalmente chiarezza è stata fatta e si è dunque schierata dalla parte di Patrick, Pago invece è rimasto al fianco della sua compagna di avventura.

Chiamato in confessionale dal Grande Fratello affinché esponesse il proprio punto di vista, il cantante non ha perso occasione per attaccare Pugliese: “L’atteggiamento di Patrick è stato davvero imbarazzante“. Insomma Pago ha reputato che il suo compagno sia stato imbarazzante nei riguardi della Elia e dell’atteggiamento assunto verso la donna.

Con ogni probabilità le parole di Pago sono anche dettate dal fatto che Antonella era molto legata a Serena nella casa e difatti la sua uscita ha gettato la Elia ancor di più nello sconforto. E allora ecco che Pacifico ha difeso l’amica della sua compagna e soprattutto ha innescato un meccanismo che porterà a nuove rivalità in casa.