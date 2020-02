Mattino Cinque, Miriana Trevisan contro Serena Enardu al GF Vip: "Se vuoi perdono impara a darlo"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Serena Enardu ha mostrato in diverse occasioni un lato del suo carattere che non è sicuramente piaciuto al pubblico televisivo. L'ex tronista ha dimostrato di poter essere molto cattiva con gli altri coinquilini, ma anche manipolatrice del suo partner. Il ritorno di Serena con Pago non solo non convince, ma non piace.