GF Vip: tre nuovi ingressi in Casa, Licia Nunez e Pago in nomination

Il 17 febbraio su canale 5, una nuova esplosiva puntata del “Grande Fratello Vip” è andata in onda. Alfonso Signorini, con l’ausilio di Pupo e Wanda Nara, ha recitato il verdetto della serata e come ampiamente prevedibile ad essere eliminata è stata Serena Enardu, che ha perso al televoto contro Fabio Testi e ha così dovuto lasciare la casa e il suo Pago. Le Enardu ha perso con il 38% delle preferenze, contro il 62% a favore di Testi.

Tre nuovi ingressi in casa, tre nuove donne. Si tratta dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Teresanna Pugliese e le influencer Asia Valente e Sara Soldati. Le tre ragazze sono concorrenti potenziali, Signorini le ha invitate a fare il loro percorso e presto svelerà il loro destino. Capitolo nomination: al televoto vanno Licia Nunez e Pago. Venerdì 21 febbraio si scoprirà chi sarà l’eliminato.

Inevitabilmente si è tornati sull’argomento lite tra Patrick e Antonella Elia e subito Signorini ha redarguito la Elia perché lo spintone da parte di Patrick non c’è stato, così come non ha approvato il fatto che lei abbia parlato a sproposito di bullismo e violenza sulle donne, cose che effettivamente non ci sono state. La Elia, nonostante i filmati l’avessero inchiodata ha comunque continuato a negare l’evidenza sostenendo che Patrick l’abbia spintonata.

Patrick compreso di essere dalla parte della ragione, ha iniziato ad attaccare la Elia che a sua volta ha replicato, il pubblico in studio così come Signorini e gli opinionisti erano schierati a favore di Pugliese. Durante un fuori onda Antonella ha iniziato ad attaccare gli autori e i suoi compagni di avventura e una volta tornati in studio, Fernanda Lessa ha dichiarato: “La Elia mi ha detto: ti spezzo in due brasiliana pazza“. Fabio Testi ha confermato e la Elia ha dato di matto.

Si è poi passati alla questione Pago- Fernanda Lessa e dopo una discussione iniziale nella quale il cantante ha redarguito con arroganza i suoi compagni di avventura, invitandoli a farsi i fatti loro sulla storia tra lui e Serena, Pago ha avuto un faccia a faccia con il marito della Lessa. Inevitabilmente è venuta fuori la frase che Pacifico avrebbe indirizzato alla Lessa durante la settimana: “Ti elimino fisicamente“, il marito ha difeso la moglie e sono volate anche in questo caso parole grosse. Signorini ha ammesso che Pago non ha mai pronunciato quella frase e la situazione si è chiusa.

Un’altra spinosa questione ha riguardato la reunion della famiglia Ciavarro. Mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro sono entrati in casa per fare una sorpresa al loro figlio Paolo. Inevitabilmente il discorso è virato sulla relazione che il giovane ha intrapreso con Clizia Incorvaia e Signorini ha mandato in onda un’intervista della Giorgi, nella quale esprimeva le sue perplessità. La donna ha cercato di stemperare la tensione asserendo di non esprimere giudizi sulle fidanzate dei figli, la Incorvaia ci è palesemente rimasta male, ma non ha potuto sottrarsi alle presentazioni ufficiali.