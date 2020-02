Grande Fratello Vip, Serena Enardu parla dopo l’eliminazione: "Vorrei sposarmi con Pago" e poi litiga con Adriana Volpe

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, ad essere eliminata dalla trasmissione è Serena Enardu, che ha perso al televoto contro Fabio Testi. Le percentuali sono schiaccianti: l’ex tronista viene preferita solamente dal 38% contro il 62% dell’attore.

Una volta uscita dalla casa, Serena Enardu si siede insieme ad Alfonso Signorini al centro dello studio per fare un bilancio della sua esperienza al “Grande Fratello Vip“. In questa circostanza parla prima di Pago e successivamente litiga duramente con Adriana Volpe.

Le parole di Serena Enardu

Secondo l’eliminata, il pubblico ha deciso di farla uscire poiché non è entrata lei nella casa ma la sua storia con Pago: “In questa situazione mi ha penalizzato questo nell’uscita”. Nonostante questo Serena Enardu si dichiara molto felice per la sua esperienza avuta nella casa.

L’ex gieffina infatti dichiara di essere entrata negli studi di Cinecittà solamente per Pago: “L’ho visto inizialmente tranquillo, poi malinconico… Sono entrata perché volevo non avesse questo peso. Oggi esco felice e so che oggi sarà se stesso e sereno. Il nostro futuro sarà insieme”.

Infatti il suo obbiettivo attuale ad oggi è quello di aspettare Pago che esca dalla casa, per poi iniziare una seconda vita insieme dopo essersi lasciati a “Temptation Island Vip”. Infine, dichiara di essere pronta a convolare a nozze con Pago.

La lite con Adriana Volpe

Sicuramente il momento più importante di Serena Enardu è lo scontro con Adriana Volpe. Alfonso Signorini ricorda i fatti: durante la scorsa diretta mentre cenavano, si stavano dividendo delle porzioni di salmone, ma per colpa di questo argomento hanno avuto una dura lite. In una clip mostrata dagli autori, l’ex tronista accusa Adriana Volpe di essere una mign**ta.

Adriana Volpe, con la sua grinta, risponde immediatamente a Serena: “Mi hai dato della mign**ta, ma la prossima volta stai attenta come parli perché della mign**ta la dai a qualcun’altro ma non a me. Ora sono stanca”. L’ex conduttrice de “I Fatti nostri” dichiara che alla fine la Enardu abbia comunque mangiato l’intera porzione di salmone, ma questa versione viene immediatamente smentita da Serena.