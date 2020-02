GF Vip: Pago si infuria con Fernanda Lessa e volano minacce, Serena contro Adriana Volpe

Nella casa del “Grande Fratello Vip” gli animi sono sempre più caldi e gli scontri inevitabili. Al centro della scena ormai ci sono Pago e Serena, i due fidanzati ufficialmente ritrovati, i quali hanno superato anche il tranello tesogli da Alfonso Signorini, che lo ha visto intervistare il tentatore Alessandro Graziani a “Uomini e Donne” e una volta mostrato il tutto ai due piccioncini, si è ritrovato difronte Pago che ha dichiarato di essere a conoscenza di tutto ciò che c’è stato tra Serena e Alessandro dopo “Temptation Island Vip”.

La coppia composta da Pago e Serena ha letteralmente spaccato in due il pubblico che li segue, il web e i ragazzi all’interno della casa. Se da un lato c’è chi apprezza questo loro essersi ritrovati, dall’altro c’è chi come Fernanda Lessa li trova falsi. La Lessa nello specifico ha dichiarato che la loro storia sarebbe tossica e ciò ha mandato Pago su tutte le furie.

Ad iniziare la discussione è stata però Antonella Elia, la quale ha aizzato Serena contro Fernanda: “Quella str**za che si permette di dire certe cose. In confessionale spara a zero“. Il risultato di tutto ciò è stato che Pago, visibilmente ubriaco ha iniziato ad urlare per tutta la casa minacciando Fernanda: “La devo eliminare dalla mia vita, la devo eliminare, questa str**za, ora ti faccio vedere io a questa qua che le faccio. La elimino fisicamente“.

Insomma sono volate parole pesanti, che inevitabilmente avranno delle conseguenze per il cantante. La Lessa non ha mai visto di buon occhio la relazione tra Pago e Serena e quando durante la diretta del 14 febbraio scorso, la Enardu era stata eliminata per finta, Fernanda avrebbe dichiarato: “Bene, fuori un’altra“. Tutto ciò ha mandato Pago su tutte le furie e lo avrebbe spinto a pronunciare le incresciose parole che ha poi pronunciato.

Serena dal canto suo ha accusato Adriana Volpe di essere una mi******a, il motivo? La Volpe ha lasciato alla Enardu metà porzione di salmone, mentre ad Andrea Denver l’ha data per intero. Insomma la situazione è davvero difficile all’interno della casa e ogni giorno che passa diventa sempre più insostenibile e chissà se durante la diretta che andrà in onda il prossimo 17 febbraio, ci saranno provvedimenti ad indirizzo di Pago e la sua ingiustificabile sfuriata.