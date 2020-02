"GF Vip 4": un concorrente minaccia di lasciare il reality show

Andrea Montovoli è un attore conosciuto per aver preso parte a numerosi reality show: nel 2009 ha partecipato al talent show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, in cui si è classificato al secondo posto; nel 2015 è stato uno dei concorrenti della decima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”, dove è stato eliminato in semifinale.

Nel 2018 ha infine partecipato alla settima edizione del programma televisivo condotto da Costantino della Gherardesca “Pechino Express – Avventura in Africa”, in cui ha gareggiato in coppia con il modello Francisco Porcella formando la coppia “i surfisti” che si è classificata al quarto posto. Andrea Montovoli è attualmente uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip”.

Nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 febbraio 2020, interamente dedicata a San Valentino e agli innamorati, molti concorrenti hanno ricevuto una sorpresa o alcuni messaggi da parte dei loro affetti più cari. Andrea al termine della diretta si è duramente sfogato per non aver ricevuto nessuna sorpresa o messaggio.

Il giovane durante la permanenza nella casa più spiata di Italia ha infatti rivelato di frequentare una misteriosa ragazza di cui non ha comunicato il nome e l’identità, della quale sente una forte mancanza e da cui avrebbe voluto ricevere risposta alla lettera inviata.

Ecco le sue signifative e dure parole, rivolte al compagno Fabio Testi – nominato questa settimana insieme alla fidanzata di Pago, Serena Enardu: “Se mi gira te lo dico: io esco lunedì. (…) Per quanto mi riguarda, per me, questa sera è stato un San Valentino di me**a. (…) per me non c’è stato nulla. Non ho ricevuto alcuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno anche i vari recapiti, ma questa persona non mi ha scritto niente”.