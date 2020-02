GF Vip, Pago e il suo confessionale shock: “Sono stanco di Serena”

Mancano poche ore all’inizio di una nuova puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, dove a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo sono ancora una volta i due ex di “Temptation Island Vip”, Pago e Serena Enardu, che hanno avuto negli ultimi giorni una lite furibonda, cambiando così gli equilibri tra i due gieffini.

Pacifico non appare più sicuro come prima, infatti nel cantautore si stanno insinuando dubbi e perplessità, come ha lui stesso rivelato nel corso di un confessionale avvenuto ieri pomeriggio; nel corso dell’ultima puntata del reality – andata in onda lunedì 10 febbraio 2020 – il gieffino ha ricevuto una sorpresa da parte del fratello Pedro, che si è palesato nella Casa di Cinecittà non solo per salutare il fratello, ma anche per avvisarlo dei “mi piace” messi da Serena Enardu ad Alessandro Graziani, tentatore di Temptation Island Vip, qualche giorno prima dell’entrata al Grande Fratello Vip.

Pago è stanco di Serena e pensa al piano B

Inizialmente Pago ha difeso a spada tratta Serena, ma ora le sue certezze traballano tanto da dichiarare: “Non metto in dubbio il suo amore ma questo non toglie che ci vuole un po’ più di attenzione” – quindi ha aggiunto: “Non sono una roccia, non sono super man“. Pago ammette di essere stanco e, forse peccando di troppa ingenuità ritiene ora che le cose che potevano accadere non gli avrebbero mai potuto causare danni; invece mai pensiero si è rivelato più sbagliato di questo.

I coinquilini della Casa più spiata d’Italia non sono certo rimasti estranei a queste dinamiche di coppia, infatti mentre Antonio Zequila e Denver ritengono che l’ex di Uomini e Donne non sia alla ricerca della fama e della notorietà, di parere diverso è invece Fernanda Lessa che ha sparato a zero dicendo: “Lui stava meglio da solo, faceva divertire tutto il gruppo. Adesso si è isolato“.

Anche Andrea Montovoli ritiene che il suo coinquilino si stia allontanando dal gruppo, pensando solo a Serena e ai loro problemi di coppia. Un atteggiamento che non favorisce certamente le dinamiche di gioco. Patrick sottolinea il fatto che Pago non si renda proprio conto di quanto gli sta capitando, mentre Paola Di Benedetto rivela di vedere nelle ultime ore un Pago diverso, più riflessivo, ma soprattutto che sta considerando delle alternativa alla storia con Serena, che ora può davvero giungere al capolinea.