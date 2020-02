GF Vip, Pago e Serena: il tentatore Alessandro risponde alla polemica sui like

Al Grande Fratello Vip 4 scoppia la polemica e Alessandro Graziani risponde. La secca replica del tenebroso tentatore di “Temptation Island Vip” non si è fatta attendere. Il 28enne genovese, che la scorsa estate ha fatto perdere la testa a Serena Enardu, è intervenuto sui social per dire la sua in merito alla polemica mediatica che lo ha coinvolto nell’ultima puntata del popolare reality show di Canale 5.

Nella diretta di lunedì 10 febbraio, infatti, il conduttore del “GF Vip 4” Alfonso Signorini ha sollevato un’accesa polemica che ha contrapposto Serena Enardu a Pedro Settembre, fratello di Pago. Il motivo del contendere è stato un “mi piace” di troppo che la 43enne cagliaritana avrebbe regalato ad una foto artistica del tentatore Alessandro Graziani. Una scelta discutibile quella di Serena Enardu, che ha incendiato i social con il moltiplicarsi di accuse nei suoi riguardi.

Nelle ultime ore Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”, è intervenuto con un breve post su Instagram, al fine di mettere a tacere la polemica che sta accompagnando la sua persona. “Lasciatemi fuori, grazie! Non cerco nessuna pubblicità”, ha sentenziato il modello e pallavolista dall’alto del suo profilo social.

Con queste parole Alessandro Graziani ha risposto a Pacifico Settembre, in arte Pago, dopo che il cantante aveva esortato il conduttore a rimuovere la foto del tentatore dal grande schermo della casa del GF Vip 4. “Per favore togliete questa foto che gli state facendo pubblicità!”, aveva esclamato uno spazientito Pago nel corso dell’ultima diretta tv.

L’ex tentatore di “Temptation Island Vip” la sa lunga e la sua dichiarazione è apparsa perfetta per commentare in maniera diplomatica e appropriata la polemica, che ha preso il sopravvento nel corso dell’ultima scoppiettante puntata del reality Mediaset. Alessandro Graziani intende, quindi, alleggerire la tensione creatasi tra la popolare coppia? Almeno così può sembrare.