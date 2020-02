Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria attacca Pago per le parole su Licia Nunez

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda di lunedì, Pago ha ricevuto la visita del fratello Pedro Settembre. In questa circostanza l’ospite mostra al cantante degli screen di alcuni like della sua fidanzata ad Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”, prima del suo ingresso nella casa.

Questo gesto non viene apprezzato da Pago, e per questo motivo il cantante inizia ad avere una discussione con Serena Enardu. Il tutto finisce con le scuse in diretta dell’artista, in cui dichiara di aver sbagliato a prendersela così tanto per una vicenda così frivola.

Le parole di Vladimir Luxuria a Pago

Per queste scuse in puntata sono nate le prime polemiche, ma la situazione di Pago si aggrava quando ha parlato di Licia Nunez con Serena Enardu. Il cantante ammette di essere molto geloso dell’amicizia tra l’ex tronista e l’attrice poiché quest’ultima è omosessuale.

Sul web Pago ha ricevuto numerose critiche, tra cui un duro tweet di Vladimir Luxuria: “Uno pensa che certi luoghi comuni lgbt siamo ormai superati e poi da Pago, un concorrente del #gfvip sente cose tipo che per una donna meglio non avvicinarsi a una lesbica che per giunta è pugliese… nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza”.

A condividere queste dichiarazioni ci pensa anche Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, che sotto al post di Vladimir Luxuria aggiunge: “E poi vogliamo parlare che ha detto mi toglierei un rene per far uscire Licia ?!!!!!! Io sono senza parole”.

Quasi sicuramente nella puntata di questa sera al “Grande Fratello Vip” verranno mostrate le immagini a Licia Nunez. Per il momento non si conoscono i provvedimenti che può prendere Alfonso Signorini. Tantissimi fan hanno chiesto a gran voce la squalifica per Pago, ma difficilmente il conduttore deciderà di adottare una linea dura nei confronti del cantante.