Pomeriggio Cinque, Mila Suarez e Antonio Zequila si sono baciati prima del GF Vip: svelati i retroscena

Continua la fama da playboy di Antonio Zequila, uno dei concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. Il gieffino, prima di entrare negli studi di Cinecittà, ha avuto numerose relazioni con più di una donna.

In questi giorni, sul settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi, sono spuntate alcuni scatti mentre “Er Mutanda” si scambia dei baci con Mila Suarez. Queste foto, come confermato poi da Mila Suarez nella sua ultima intervista a “Pomeriggio Cinque”, risalgono a pochissimi giorni prima dell’inizio del “Grande Fratello Vip”.

Le parole di Mila Suarez

Mila Suarez dalla D’Urso ha voluto parlare di come è nato quel bacio con Antonio Zequila: “Ci siamo visti a cena, lui è stato molto gentile, mi ha anche regalato dei fiori. Mi ha riaccompagnato a casa e, lì sotto, è scattato quel bacio, poi sono salita, senza di lui”.

Il giorno successivo Mila Suarez si trovava a Dubai, mentre lui era pronto a questa nuova esperienza televisiva nel “GF Vip”. Antonio Zequila aveva dichiarato alla modella marocchina di volerla incontrare, ma lei si trovava ospite di una amica mentre lui era impegnato con i preparativi del reality. Tuttavia, dichiara di essere rimasta un po’ delusa di Antonio Zequila dopo averlo visto nella casa del “Grande Fratello Vip”.

Ospite negli studi di Barbara D’Urso anche Simona Tagli, che è stata fidanzata con Antonio Zequila per 7 anni circa. Come rivelato dalla showgirl, l’attore sarebbe stato corteggiato anche da un cantante famosissimo, che non ha partecipato a questa edizione del Festival di Sanremo 2020 e il suo nome inizia con la lettera “R”.

In studio si fanno tante ipotesi, ma quella più gettotata il nome di Renato Zero. Si tratta comunque di una supposizione senza nessuna conferma, poiché Simona Tagli non è intenzionata a svelare di più su questo misterioso uomo.