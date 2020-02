Grande Fratello Vip, Pago contro l’amicizia di Serena Enardu con Licia Nunez: "Sono geloso"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” Pago è stato il vero protagonista della diretta. Il cantante ha avuto l’opportunità di poter incontrare nella casa il fratello Pedro Settembre. In questa circostanza l’ospite mostra alcuni like messi dalla sua fidanzata Serena ad Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”.

Questa vicenda ha scaturito molte polemiche con il pubblico da casa, che in particolar modo non hanno apprezzato neanche le scuse fatte da Pago a Serena Enardu dopo una breve discussione avvenuta tra loro due. Un’altra critica nei confronti del cantante avviene quando manda in nomination Licia Nunez, dichiarando di non fidarsi dei suoi comportamenti.

Le parole di Pago su Licia Nunez

Durante una chiacchierata con Serena Enardu sotto alle coperte, rivela di essere molto geloso di Licia Nunez poiché lei è omose**uale. Successivamente dichiara che non ha nessun tipo di problema con Stefano, probabilmente un amico dell’ex tronista di Uomini e Donne, poiché è gay ma maschio.

Queste sono le parole di Pago riferite a Licia Nunez: “La conosco da un mese e ti dico che purtroppo ti sbagli. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale. Con Stefano è ok perché è omosessuale ma è un maschio”.

Un discorso non piaciuto ai fan del “Grande Fratello Vip” e anche Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, attacca duramente Pago per queste dichiarazioni con un post su Instagram: “È mai possibile che noi donne omosessuali agli occhi degli altri, se abbiamo un’amicizia con una donna, ci sono secondi fini? O è sempre sinonimo di ignoranza e omofobia? La malizia sta sempre negli occhi di chi guarda”, ha scritto l’imprenditrice romana su social che ha anche replicato ad un commento aggiungendo “provo tanta tenerezza per l’ignoranza’”. Sicuramente questa discussione sarà l’argomento cardine della prossima puntata del reality show.