Grande Fratello Vip: Pago chiede scusa a Serena Enardu, ma il pubblico fischia le parole del cantante

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, nella casa è entrato Pedro Settembre, il fratello di Pago. L’ospite ha mostrato in diretta alcuni like messi dall’ex tronista di “Uomini e Donne” Serena Enardu ad Alessandro Graziani qualche giorno prima del suo ingresso nel “GF Vip”.

Da questi due like nasce una lite tra Pago e Serena Enardu, dove la giovane dichiara più volte al suo attuale fidanzato di voler lasciare la casa del “Grande Fratello Vip”. Nel finale di puntata però il cantante chiede scusa a lei, e riceve molti fischi dal pubblico in studio.

Le parole di Pago

Pago, sentendosi colpevole per la sua reazione su un fatto definito da lui insignificante, chiede scusa a Serena Enardu: “Ho detto ai ragazzi quello che volevo dire a tutti voi. Non mi ha fatto piacere tutta questa roba, io sto iniziando con lei una nuova vita e se c’è qualcuno che deve chiedere scusa, e anche se per voi può sembrare paradossale, ma io devo chiedere scusa a lei poiché mi fido ciecamente”.

Arrivano immediatamente i fischi nei confronti di Pago, che non accettano per nulla le parole dette al cantante su questa situazione. Alfonso Signorini cerca di mettere un po’ di calma, ma nonostante tutto dichiara: “Non capisco perché sei tu a chiedere scusa a lei”. Pago si giustifica rivelando che, in una situazione del genere, deve stare vicino alla sua fidanzata arrabbiandosi di meno con lei. Queste parole convincono poco anche Wanda Nara, che scoppia a ridere mentre Pago sta completando le sue dichiarazioni.

Queste parole vengono poco apprezzate neanche dal popolo del web. Infatti non sono poche le persone che su Twitter accusano Pago di essere un zerbino, paragonando questa storia d’amore a quella di Ascanio a Katia al “Grande Fratello 4”.