Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia chiude a un ritorno con Francesco Sarcina: "L’amore si è totalmente esaurito"

Dopo una settimana di stop a causa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, ritorna nuovamente in onda nella giornata del 10 febbraio. Tante le novità e ovviamente non mancano i colpi di scena per alcuni gieffini nella casa.

La protagonista di questa serata è Clizia Incorvaia, poiché il suo ex fidanzato Francesco Sarcina con il gruppo de “Le Vibrazioni” ha partecipato alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo“, classificandosi in quarta posizione dietro al vincitore Diodato, Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari.

Le parole di Clizia Incorvaia

Alla gieffina vengono fatti ascoltare alcuni versi della canzone “Dov’è”, brano che sarebbe dedicato alle innumerevoli sofferenze di Francesco Sarcina per la sua separazione con Clizia. Alfonso Signorini, successivamente, chiede a Clizia Incorvaia cosa ne pensa di questa nuova canzone del suo ex compagno.

Clizia sembra però aver dimenticato totalmente Francesco Sarcina, dichiarando che quest’ultimo si trova perennemente alla ricerca della felicità dentro se stesso. Successivamente, a una domanda di Alfonso Signorini, dichiara: “Per me la gioia è nell’avere ritrovato me stessa”.

Successivamente consiglia a Francesco Sarcina di circondarsi di persone più sane e genuine con il cuore più pulito che lui comanda come un deus ex machina. Infine, esclude un ritorno di fiamma con lui: “Ho amato tanto questo uomo ma mi aveva completamente uccisa come donna e come femmina, l’amore si è totalmente esaurito. Io mi sono leccata le ferite e sono rinata dalle mie ceneri”.

In questi giorni, proprio durante la messa in onda del “Festival di Sanremo“, Clizia Incorvaia si è scambiata un intenso bacio con Paolo Ciavarro. I due hanno legato sin da subito, ma questo sembra essere il passo decisivo che conferma una possibile conoscenza più seria tra Clizia e il figlio di Eleonora Giorgi.