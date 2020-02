GF Vip, Barbara Alberti rischia l’espulsione per una presunta bestemmia

L’appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello Vip potrà portare in auge grandi colpi di scena. Il primo in assoluto potrebbe riguardare l’ipotetica espulsione della scrittrice romana Barbara Alberti. Quest’ultima, parlando con Serena Enardu e Pago Settembre si è lasciata andare ad un ricordo del suo passato scolastico: “La preside incaz*atissima chiama e dice…Lei ha bestemmiato…Lei ha bestemmiato…Io? No, che ho detto? Dio bude***ne…”

Tale frase, detta in maniera del tutto involontaria, potrebbe scatenare una conseguenza del tutto inaspettata per gli inquilini della casa più famosa d’Italia. In particolare, la cara Alberti è stata presa di mira sui social network soprattutto per chi avrebbe puntato il dito contro di lei e contro il suo modo di affrontare le questioni. In questo caso, qualora gli autori ritenessero la frase pronunciata una chiara imprecazione, la concorrente lascerà immediatamente il gioco.

Nelle ultime ore molti sono i fan della trasmissione che, con tanto di video, stanno commentando sui vari social postando le immagini incriminate in cui la scrittrice romana si sarebbe lasciata andare ad un ricordo scolastico e ad uno scontro con la dirigente per una presunta bestemmia. Se all’epoca tale gesto non le venne redarguito a sufficienza, fra poche la concorrente potrebbe rischiare di ritrovarsi definitivamente fuori dalle quattro mura di Cinecittà.

L’amicizia ritrovata

Barbara Alberti rischia di essere espulsa qualora gli autori ritenessero le sue parole realmente sbagliate e affini alla bestemmia stessa. Nonostante tutto, nella settimana appena trascorsa, la scrittrice ha avuto modo di confrontarsi e riappacificarsi con una senatrice della casa. Stiamo parlando di Adriana Volpe con la quale aveva avuto delle piccole scaramucce.

Insomma, qualora Barbara dovesse lasciare il gioco, potrà essere fiera del percorso all’interno del programma e per le amicizie coltivate in un contesto diametralmente opposto a quello a cui la scrittrice è abituata quotidianamente.