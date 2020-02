"Gf Vip 4": le parole di Paolo Ciavarro dopo il bacio con Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono due concorrenti della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, il “Grande Fratello Vip“. Paolo è il figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ed è conosciuto per aver partecipato insieme al padre alla seconda edizione del programma televisivo di Rai 2 “Pechino Express 2 – Obiettivo Bagkok” e per aver condotto il day time del talent show “Amici”. Clizia Incorvaia è l’ex moglie di Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale “Le Vibrazioni”.

Paolo e Clizia già dall’inizio della loro esperienza televisiva hanno dimostrato grande interesse e vicinanza, tanto che anche Eleonora Giorgi entrata in Casa per abbracciare il figlio ha confidato di fare il tifo per loro.

Nonostante ciò le cose tra i due non stavano procedendo per il meglio: la giovane nei giorni scorsi ha infatti confidato a Paolo come prima di partecipare al programma televisivo stesse frequentando da circa un mese un altro ragazzo, notizia che ha lasciato del tutto sorpreso il figlio di Massimo Ciavarro.

Durante la notte di sabato i due ragazzi si sono però scambiati un appassionato bacio. A qualche ora da quanto successo Paolo si è confidato con i compagni Andrea Montovoli e Pago, queste le sue parole: “Sono contentissimo ma l’idea che una cosa mia, così privata… […] ho sbagliato perché l’ho prima baciata e poi ho messo la coperta… che facevo, la catturavo? Sono contentissimo solo che non sono abituato e adesso ho proprio un magone“.

Nelle ore successive al bacio è andata in onda la puntata speciale di “Domenica In” dedicata alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo” in cui ha preso parte Francesco Sarcina, voce de “Le Vibrazioni”. L’ex marito di Clizia prima di cantare la canzone “Dov’è” ha lanciato una frecciatina che secondo molti è indirizzata proprio alla concorrente de “Il Grande Fratello Vip”: “Scusa eh ma sono già nell’occhio del gossip ci manca solo questa. Non sono mai entrati, gli altri ci entrano, io mi sono sempre fatto i cavoli miei!“.