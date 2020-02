"GF Vip", arriva il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, e Clizia Incorvaia, ex moglie del leader del gruppo musicale “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina sono due dei concorrenti della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip” condotto dal giornalista Alfonso Signorini.

I due giovani già da diverso tempo si sono dimostrati molto vicini ed affiatati, la loro intesa e il loro feeling sono cresciuti giorno dopo giorno facendo crescere l’interesse dei telespettatori e facendo sperare su una loro possibile relazione, nonostante i due sostenessero che il loro rapporto fosse solo una bella amicizia.

Il conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata del 3 febbraio scorso ha sostenuto come secondo lui fosse solo questione di tempo prima che i due giovani si lasciassero andare ed anche la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi, quando è entrata nella Casa più spiata di Italia per complimentarsi con il figlio ed abbracciarlo, ha confidato di fare il tifo per loro e di rivedersi molto in Clizia.

Nonostante ciò le cose tra i due, pur considerando il grande coinvolgimento e le reciproche dichiarazioni di interesse, non sembravano procedere per il meglio: Clizia nelle ultime settimane ha infatti confidato a Paolo come prima di entrare nella Casa stesse frequentando una persona da circa un mese. Una notizia che ha del tutto sorpreso il figlio di Massimo Ciavarro che complice la sua grande timidezza e riservatezza non ha fatto passi in avanti con la bella trentatreenne.

Fino alla notte di sabato 8 febbraio, quando Paolo e Clizia al termine della “serata romana” si sono appartati e scambiati il loro primo appassionato bacio sotto le coperte. Al termine del bacio il ventottenne ha chiesto a Clizia se preferisse le parole al bacio, l’ex moglie di Francesco Sarcina non ha avuto nessun dubbio nel rispondere con un secco no.