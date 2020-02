GF Vip: l’ingresso di Lory Del Santo e il confronto con Antonio Zequila

Non c’è sosta per i partecipanti della casa più spiata della televisione; si parla ovviamente del noto reality show “Grande Fratello Vip“. La prossima puntata sarà corroborata da una serie di colpi di scena che lasceranno senza fiato il pubblico da casa, ma anche i partecipanti stessi.

Questa edizione della versione Vip in effetti appare regalare sempre delle vere chicche di sorprese; dal confronto tra Valeria Marini con Rita Rusic, al bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, finendo con il ritono di fiamma tra Pago e Serena Enardu. Il conduttore Alfonso Signorini infatti trova sempre il pretesto per fomentare il gruppo di ragazzi, e sembra proprio che riesce sempre nel suo intento.

Nella prossima puntata infatti sarà possibile assistere all’ingresso nella casa della famosa soubrette Lory Del Santo, in uno scontro con Antonio Zequila; pare che infatti tra i due, in passato, vi fosse del tenero. Non è la prima volta che Antonio Zequila si ritrova ad affrontare un confronto, è successo infatti anche nelle puntate precedenti, con Valeria Marini, a seguito delle parole molto pesanti dette dall’uomo, ed anche con Eva Robin’s.

Non solo la Del Santo però sarà ospite momentanea della casa; a fomentare ancora di più la già precaria condizione sentimentale del cantante Pago, questa volta sarà la sua ex moglie Mirian Trevisan, che nonostante il divorzio, vuole anche molto bene al padre di suo figlio, e proprio non riesce a vederlo sfruttare dalla Enardu.

Lo stesso Signorini infatti ha affermato che di certo la Trevisan non ha un carattere pacifico, come il cognome del suo ex marito, aggiungendo: “Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire […] tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”.