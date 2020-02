GF Vip, Pago chiede a Serena di sposarlo: la risposta della Enardu crea sconcerto

L’entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” di Serena Enardu è stata l’occasione per cercare di ritrovare la serenità con Pago, quella serenità che avevano lasciato sulle spiagge sarde durante la loro esperienza a “Temptation Island Vip”. La coppia si è riformata e i due piccioncini tubano tra loro tutto il giorno, provocando anche qualche commento negativo degli altri coinquilini, che – oltre a non vedere di buon occhio questo loro isolarsi dal gruppo – temono anche accordi per le nomination.

Durante un momento di solitudine, quando gli altri concorrenti erano intenti a ridere e scherzare in cucina dopo aver cenato, per Pago e Serena è stata l’occasione di parlare del loro futuro e di quello che succederà una volta uscita dalla Casa: “Quando usciremo fuori avremo a che fare con tante realtà che potrebbero metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a non scontrarci”. Quasi come se Pago sentisse dentro di sé il peso di ciò che sta accedendo fuori, dopo le critiche della sua famiglia e il malcontento del figlio avuto con Miriana Trevisan.

GF VIp, Pago parla di matrimonio con Serena Enardu

Serena Enardu risponde a questi dubbi in maniera molto decisa, precisando che non le interessa il pensiero della gente: “Il peggio è passato“, sentenzia. Pago, tranquillizzato dalle sue parole, fantastica sui loro progetti futuri: “Quello che ci può far stare meglio lo facciamo”, precisando di nuovo che non dovranno farsi travolgere dai piccoli problemi che incontreranno, poi si fa coraggio e aggiunge: “Devi essere molto sicura, anche il matrimonio, ti piacerebbe?“.

Lei rimane sorpresa da questa inaspettata proposta e, così su due piedi, risponde nella maniera più spontanea possibile, senza filtri alcuni: “Lo sai che io non sono per il matrimonio“. A questo punto a Pago non resta che approfondire il concetto e, mentre le accarezza il viso, domanda amorevolmente: “E per cosa sei?“, ottenendo come risposta: “Sono per te“.

Per il momento Pago dovrà farsi bastare questa risposta, ma sapendo cosa dovranno affrontare nella prossima puntata, quando molto probabilmente Alfonso Signorini avrà l’ingrato compito di mettere al corrente i due concorrenti di ciò che accade fuori dalla Casa, queste parole saranno l’ultimo dei loro problemi.