Grande Fratello Vip, Serena Enardu in lacrime: "Non merito Pago"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” le fazioni sono ormai delineate e l’ingresso di Serena Enardu ha offuscato Pago, il quale, da quando c’è lei, è completamente assorbito dalla sua presenza. Ad accusare la coppia sia gli inquilini in casa, sia il pubblico che non ha visto di buon grado l’arrivo dell’ex tronista di “Uomini e Donne”.

Ma si sa, Pago e Serena hanno un rapporto da recuperare, un rapporto che tutti credevano fosse definitivamente naufragato a causa della forte vicinanza di Serena al single Alessandro Graziani, durante la loro partecipazione a “Temptation Island Vip“. Ma da quando Pago ha intrapreso l’avventura al “Grande Fratello Vip”, la Enardu si è riscoperta innamorata del cantante e l’unico obiettivo è stato quello di riconquistarlo.

La coppia ritrovata pian piano sta gettando le basi per ricostruire il rapporto e durante un momento di confronto con Pago, l’ex tronista tra le lacrime ha confessato tutto il suo dolore al suo compagno. Gli ha spiegato di essere stata superficiale, ma lui ha cercato di rincuorarla dicendole di non preoccuparsi e soprattutto che adesso erano lì pronti per ricominciare.

Il Grande Fratello ha poi chiamato Serena in confessionale e lì lo sfogo della Enardu è proseguito. L’ex tronista si mostra pentita per quanto accaduto: “Prima era proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto, oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua“.

Serena ritiene di essere passata sulla sua relazione con Pago, con un trattore e ha poi avuto un pensiero per la famiglia, sia sua che del cantante, in particolar modo si è soffermata sulla madre di Pacifico: “Non oso immaginare cosa può aver provato anche la madre nel vedere il figlio così, mi avrà odiato giustamente“.

Ha poi aggiunto che sarebbe da prendere a ceffoni e ha poi concluso: “Io Pago non lo merito“. Insomma Serena Enardu ha fatto mea culpa e ha cercato di redimersi, prendendosela unicamente con se stessa. Mentre lei e Pago sono chiusi nella casa, fuori le polemiche non mancano e sia i familiari di Pago, che suo figlio Nicola, si sono schierati contro l’ex tronista e il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip”.