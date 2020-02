GF Vip, Barbara Alberti affonda Adriana Volpe: "Le donne forti ti danno fastidio"

Adriana Volpe sta facendo tremare gli equilibri della Casa del “Grande Fratello Vip“. Dopo essere stata accusata da Fernanda Lessa di tirare le fila delle nomination e da Antonella Elia di essersi intromessa inopportunamente nel rapporto tra lei e la Lessa, ora arriva anche la bastonata di Barbara Alberti.

Le due donne hanno avuto un confronto davanti ai fornelli e la Volpe ha chiesto delucidazioni alla Alberti circa il fatto che la Rusic l’avesse definita – in maniera denigratoria – una Regina, Barbara Alberti le ha prontamente risposto: “Quella è l’idea che io mi sono fatta io, perché hai voluto eliminare lei fin dall’inizio e ci sei riuscita” per poi affermare che secondo lei la Volpe prova odio verso la Rusic.

GF Vip, scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti

Questa ultima affermazione ha scaldato molto Adriana: “Io la odio? Ma come ti permetti di dire una cosa del genere senza sapere quali sono i miei sentimenti“. Allora la Alberti ha virato su un altro concetto: la rivalità. Tra loro le cose non sembrano andare per niente bene, anzi la situazione sta proprio precipitando.

La Alberti, con tutta la naturalezza possibile, ha chiaramente rivelato alla Volpe quanto la sua presenza nella casa la metta a disagio, lasciandola interdetta: “In questi giorni mi ha creato un grandissimo disagio la tua presenza“. Adriana le risponde di essere dispiaciuta di questa cosa e le chiede cosa può fare per risolvere questa sua insofferenza.

La Alberti risponde un secco: “Niente, non si può far niente“. Ma non è tutto, arrivando al sodo Barbara Alberti esprime il suo pensiero sul comportamento della Volpe nella Casa: la scrittrice in pratica sostiene che la sua coinquilina voglia regnare a tutti i costi: “Penso che tu abbia una visione piuttosto gerarchica e tu sei in cima tutto sommato e che le donne forti ti diano fastidio“. Adriana risponde che, invece, lei stima le donne forti ma, dall’espressione della Alberti, non sembra che questa precisazione l’abbia convinta pienamente.