GF Vip, la Casa contro Serena e Pago: "Ridicoli e privilegiati". La reazione infastidita della Enardu

L’entrata di Serena Enardu come concorrente nella Casa del “Grande Fratello Vip” non ha solo cambiato gli equilibri emozionali di Pago, ma anche quelli dell’intera Casa. Ha varcato la soglia della porta rossa nella scorsa puntata, ma la sua presenza ora sembra “disturbare” per svariati motivi.

Se sul web alcuni protestano per la decisione presa di tenerla nella Casa – in barba al televoto della prima puntata che aveva decretato la sua uscita definitiva dal gioco – anche tra le quattro mura di Cinecittà si sta sollevando un malcontento generale verso questa coppia.

Grande Fratello Vip, Serena e Pago: i malumori nella Casa

Nella diretta di Canale 5, Alfonso Signorini ha mostrato alcuni confessionali e commenti al vetriolo che non lasciano dubbi su ciò che pensano alcuni coinquilini circa la partecipazione della Enardu. Ad aprire le danze ci ha pensato Antonio Zequila che, chiuso nel confessionale, ha subito posto l’accento sulla questione televoto. Er mutanda, infatti, pensa al lato pratico della cosa: per lui la partecipazione di Serena è: “Un’entrata a sfavore. Pago non si è fidanzato nel ‘Grande Fratello’ ma è entrata la sua compagna che chiaramente sarà una sua complice nelle nomination, sono due voti contro”.

Fabio Testi invece commenta con toni più goliardi, anche se comunque contrari: “Chi ha dormito nella capanna? Pago e Serena? È ridicola questa cosa, per fare una trom**ta” per poi precisare in puntata che la loro storia rischia di mettere in ombra gli altri concorrenti e confessa di “invidiare” questa loro situazione: “Loro sono in una situazione privilegiata che invidio, tra virgolette, e che vorrei vivere anch’io”.

GF Vip, la precisazione della Lessa scatena la gelosia di Serena

Anche Fernanda Lessa mostra le sue perplessità, essendo convinta che Serena possa nuocere a Pago spronandolo, inevitabilmente e senza volerlo, ad isolarsi un po’ dal gruppo. Quando Alfonso Signorini le chiede di spiegarsi meglio, lei porta alcuni esempi dicendo che il gioco della mela che hanno fatto giorni prima, Pago è stato “costretto” a farlo con Serena.

A questo punto è partita in quarta la Enardu con una risposta piccata, mostrando un pizzico di gelosia: “Perché lo volevi fare tu con lui?“, ma un’occhiata di Pago l’ha immediatamente zittita. Senza dubbio, nei prossimi giorni le discussioni non mancheranno e la questione è destinata ad essere approfondita sicuramente.