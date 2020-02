Grande Fratello Vip, Barbara Alberti si ritira: "Non reggo più questo gioco"

Barbara Alberti, ha chiesto nuovamente ad Alfonso Signorini di poter abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip“. La decisione, arrivata come un fulmine a ciel sereno pare essere ufficiale, poiché la sua nomination data ad Antonella Elia, viene annullata.

Il tutto avviene proprio durante il momento delle nomination, con Barbara Alberti che dichiara: “Voto Antonella Elia perché ha fatto la moralista con Serena Enardu. Detto questo voglio assolutamente uscire dalla Casa, non ce la faccio più. Vi prego di accettare le mie dimissioni, l’altra volta sono finita in ospedale e ora non voglio più rischiare”. Alfonso Signorini prega l’attrice di aspettare qualche minuto, poiché vuole parlarne con gli autori del “Grande Fratello Vip”.

Barbara Alberti abbandona la casa

Una volta finito lo spot pubblicitario, Alfonso Signorini chiede nuovamente a Barbara Alberti se è sicura di voler abbandonare gli studi di Cinecittà. La sceneggiatrice però non cambia idea su questa sua scelta, rivelando nel volere rimanere solamente un’ultima notte per salutare i suoi compagni.

Barbara Alberti comunque si dichiara felice per aver partecipato al “Grande Fratello Vip“: “Non reggo emotivamente questo gioco, è stata un’esperienza bellissima, mi sento vile, ma non ne posso più. Preferisco lasciare adesso che è tutto bello che dopo che potrebbe andare male”. Successivamente, dichiara di voler far parte come ospite fisso negli studi del reality show, e ovviamente questa proposta viene immediatamente accettata da Alfonso Signorini.

Nonostante questo, Alfonso Signorini è dispiaciuto per la scelta di Barbara Alberti, ammettendo di aver lottato molto per farla entrare nella casa del “GF Vip“. Tuttavia, sottolinea di non poter convincere nessuna persona a rimanere di forza tra le mure di Cinecittà.

Nelle ultime ore Barbara Alberti ha fatto parlare di sé anche per una presunta bestemmia detta nella casa del “Grande Fratello Vip”. L’attrice, rendendosi conto del gesto, si è immediatamente coperta la bocca, ammettendo inconsciamente il suo errore.