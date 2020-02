GF Vip, la fidanzata di Licia Nunez risponde a Pago: "Ignorante e omofobo"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, Pago e Serena sono sempre al centro dell’attenzione e delle polemiche. Difatti per il cantante e l’ex tronista di “Uomini e Donne” la diretta andata in onda il 10 febbraio è stata abbastanza movimentata e ciò ha portato la coppia ritrovata a litigare pesantemente, a causa dei like sui social di Serena ad indirizzo dell’ex tentatore Alessandro Graziani e l’ingresso in casa di Pedro, fratello di Pago che di certo non le ha mandate a dire alla Enardu.

Serena, inviperita perchè il suo compagno non l’ha difesa, ha pesantemente litigato con Pago, con quest’ultimo che ha subito cambiato atteggiamento cercando di fare pace con la Enardu, nonostante avesse ragione. Nel corso di una chiacchierata in giardino tra i due, il cantante ha confessato all’ex tronista di essere geloso del legame amicale esistente tra lei e Licia Nunez.

L’omosessualità della Nunez ha portato Pago ad esprimere questo pensiero, aggiungendo che l’attrice è pugliese. Le parole del cantante hanno mandato su tutte le furie Barbara Eboli, compagna della Nunez, la quale attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha pesantemente attaccato Pago, dandogli dell’ignorante e dell’omofobo.

Le sue parole sono state molto chiare: “È mai possibile che noi donne omosessuali agli occhi degli altri, se abbiamo un’amicizia con una donna, ci sono secondi fini? O è sempre sinonimo di ignoranza e omofobia? La malizia sta sempre negli occhi di chi guarda“. Dopo quanto asserito dal cantante il web è subito insorto, spaccandosi letteralmente in due.

Da un lato c’è chi vede nelle parole di Pago solo una forma di gelosia nei riguardi dell’amicizia che la sua compagna ha con una donna omosessuale, dall’altro invece c’è chi si è scagliato contro il cantante puntandogli il dito e accusandolo di omofobia e tra questi c’è proprio Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez. Insomma non c’è pace per Pacifico Settembre, il quale ogni giorno è il protagonista di una polemica diversa.