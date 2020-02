"GF Vip 4", Serena Enardu dopo lo scontro con Pago: "Basta me ne voglio andare"

La sera di lunedì 10 febbraio, nel corso della diretta del reality show “Grande Fratello Vip” si è assistito ad un duro scontro tra Serena Enardu ed il compagno Pago, nome d’arte del cantante Pacifico Settembre. Lo scontro è nato poco dopo l’entrata in casa del fratello di Pago, Pedro.

Quest’ultimo ha raccontato al fratello come Serena, fino a pochi giorni prima di partecipare al reality show per riconquistarlo, mettesse ancora dei like ad alcune foto del tentatore Alessandro Graziani – motivo principale che ha portato alla rottura tra Serena e Pago durante la loro partecipazione al programma televisivo di Canale 5 “Temptation Island Vip”.

Questa notizia ha scatenato un forte litigio tra i due, litigio che ha gettato nello sconforto l’ex tronista di “Uomini e Donne”, la quale ha sostenuto che Pago abbia avuto quel tipo di reazione solamente per compiacere ed aggradare il fratello, visto che un like a qualche foto su Instagram non ha alcun significato. Paola Di Benedetto ed Antonella Elia hanno cercato di far riflettere Serena su quanto accaduto, ma la bella sarda non è comunque riuscita a calmarsi e a comprendere la reazione del compagno.

Serena ha dunque manifestato al fidanzato la sua tristezza e la volontà di abbandonare il gioco, queste le sue parole: ” Non sono inca**ata, sono triste, me ne voglio andare perché non ce la faccio più! […] Questo è il Grande Fratello, non è la nostra vita […] Sono venuta perché pensavo di fare una cosa giusta e invece ho sbagliato. Non ci siamo solo io e te, alla tua famiglia non fa piacere, la mia soffre”.

Pago però continua a sostenere di voler continuare l’esperienza televisiva vicino a Serena, nonostante le molteplici difficoltà, i commenti e i giudizi negativi da parte dei telespettatori e dei familiari.