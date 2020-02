Grande Fratello Vip, Karina Cascella si schiera con Patrick Ray Pugliese: "Antonella Elia è una persona falsa"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” i telespettatori hanno assistito a una lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. I primi attriti tra i due sono nati in questi giorni, quando l’ex valletta di Raimondo Vianello ha accusato di essere stata spinta da Patrick.

Il pubblico, commentando questa vicenda sui social network, si è schierato totalmente a favore di Patrick Pugliese. Infatti nel video pubblicato dal sito ufficiale del “Grande Fratello Vip” si vede chiaramente che il gieffino non ha minimamente spinto Antonella Elia.

Le parole di Karina Cascella

In questa lite tra i due gieffini Karina Cascella si schiera a favore di Patrick. La casertana infatti, nelle sue storie di Instagram, ha attaccato duramente Antonella Elia definendola come una persona falsa, affermando che si comporta in questa maniera poiché sa che Patrick è uno dei più forti nella casa.

Nelle prime storie Karina Cascella dichiara: “Quanto hai ragione Patrick. Incredibile la falsità di questa donna e le bugie che dice” e poi continua: “Sta cercando di sminuirlo perché lo teme! Perché sa che è molto forte! Ha stancato. Bugiarda e falsa come il suo uomo! Ne più ne meno”.

Karina continua a dare ragione a Patrick, rivelando che si tratti di una fortuna che le telecamere siano accese 24 ore su 24. Secondo l’opinionista, Antonella Elia è la classica persona che mente senza farsi scrupoli pur di screditare un qualsiasi concorrente.

Ma gli attacchi nei confronti di Antonella Elia da parte di Karina Cascella diventano sempre più aggressivi: “Ma io la eliminerei subito! Solo per le bugie e la voglia di far passare lui e Adriana da cattive persone”. Infine, commenta anche lo sfogo con conseguente pianto avuto dalla Elia: “Ora che ha capito che il pubblico non è dalla sua parte piange solo per questo motivo! Non perché soffre”.