GF Vip, Antonella Elia ha un crollo in diretta: "Una crocifissione per fare ascolto". La reazione di Signorini

Durante la diretta di lunedì 17 febbraio del “Grande Fratello Vip” c’è stato un momento di forte tensione tra i vipponi che abitano ancora la Casa. Tutto è iniziato dopo che Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato riguardante la bagarre tra la Elia e Pugliese, quest’ultimo reo – secondo Antonella Elia – di averla strattonata durante un loro diverbio.

Questa spinta non c’è mai stata, anzi, nei video trasmessi si vedono la Enardu e la Elia prendere in giro Patrick durante un suo bagno in piscina paragonandolo ad “un ippopotamo” e ad “un tricheco“. Tornati nel salotto, i due hanno iniziato una dura discussione: Antonella continua a sostenere di essere stata vittima di uno spintone, mentre Patrick le faceva notare che il filmato dimostrava l’esatto contrario. Al culmine di questo forte scontro, Antonella si è sentita ferita e abbandonata dal gruppo e ha avuto una grande crisi.

GF Vip, Antonella Elia fuori controllo

Di ritorno dalla pubblicità, Signorini ha auspicato sia all’Elia che a Patrick di usare un po’ più di misura nei loro comportamenti. L’intervento di Pupo in difesa della Elia – pur non giustificando alcuni suoi atteggiamenti – per la sua fragilità, ha scatenato le ire della Lessa che ha rivelato cosa le aveva detto poco prima l’ex ragazza di “Non è la Rai”.

Antonella, rivolgendosi a Fernanda le ha intimato: “Ti spezzo in due“, frase che la Elia ha negato di aver pronunciato. Fabio Testi è chiamato a testimoniare il fatto e conferma che davvero queste parole erano state pronunciate “in un momento di rabbia“, cerca di giustificare. Ma il danno è fatto e Antonella perde il controllo di sé e della situazione.

Si lascia andate ad un pianto disperato: “Questa crocifissione che viene fatta è orrenda! Fabio (Testi, n.d.r.) sei un ipocrita, vergognati, te ne devi andare“. Poi, completamente fuori di sé continua: “Tutto questo per fare un po’ di ascolto, sacrificate una persona per fare ascolto. Questa è la verità!“.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole fare chiarezza

Dopo la centesima volta che ripeteva “voi mi state usando per fare ascolti“, Signorini domanda: “Ma a chi ti riferisci, scusa?” e lei candidamente risponde: “A tutti“. Alfonso allora le spiega che è lei a decidere come comportarsi, non è il programma a scriverle un copione!

Ma non c’è nulla da fare, lei continua per la sua strada asserendo che il GF dovrebbe difenderla da questi attacchi zittendo gli altri vipponi. Il conduttore fa di tutto per risollevare il suo umore, ma la disperazione della Elia è talmente profonda che non sembrano sortire alcun effetto le sue parole di consolazione. La questione si chiude, per ora, con la promessa di Signorini di un incontro in confessionale con lei più tardi.

Nel vedere questa situazione tornano alla mente le parole di Cristiano Malgioglio, quando commentò la partecipazione della Elia al reality show in questi termini: “Ne uscirà con le ossa rotte“.