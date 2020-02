Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia parla di Francesco Sarcina: "La sua missione era distruggermi"

Durante un momento di relax tra i concorrenti della casa del “Grande Fratello Vip“, Clizia Incorvaia si intrattiene in una lunga chiacchierata con Pago e Serena Enardu. La ragazza, mentre prende il sole in giardino, svela ad entrambi alcuni dettagli sulla sua relazione con Francesco Sarcina.

Il suo racconto inizia come una bella favola: “Dopo poche settimane mi disse ti amo con il cuore che gli batteva forte… io non ero ancora innamorata, volevo godermi la vita da single”. Clizia però continua raccontando degli ultimi anni difficili vissuti con Francesco Sarcina.

Le parole di Clizia Incorvaia

La crisi tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è diventata di dominio pubblico quando il cantante de “Le Vibrazioni” ha rilasciato una intervista al “Corriere della Sera”. In questa circostanza dichiara di essere stato tradito da lei con l’attore Riccardo Scamarcio, il loro testimone di nozze. Clizia da Barbara D’Urso non ha mai negato questo rapporto, rivelando che è avvenuto solamente dopo essersi già separata da Francesco Sarcina.

Dopo alcune interviste rilasciate a “Live – Non è la D’Urso“, Clizia Incorvaia ha spesso attaccato Francesco Sarcina. E anche durante la chiacchierata con Pago e Serena conferma di essere stata tradita: “I suoi tradimenti erano talmente frequenti da rasentare la patologia”.

Pago, molto preso da questa conversazione, domanda a Clizia se Francesco Sarcina abbia sofferto o meno per questa separazione. La gieffina risponde convinta: “Ma no, assolutamente. Lui sperava solo che potessi redimerlo, ma io non sono un prete o una psicologa o una missionaria”.

Ma le affermazioni nei confronti del suo ex non finiscono qui. Infatti, durante le ultime battute con Pago e Serena Enardu, lancia una dura frecciatina al cantante: “Da quando è nata Nina ha cominciato a denigrarmi, a demolirmi. Mi insultava in continuazione anche se io non facevo niente per essere trattata in quel modo. La sua missione era distruggermi”.