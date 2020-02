Grande Fratello Vip, i dubbi e le insicurezze di Clizia Incorvaia: "Paolo capirà"

La prima nuova love-story in questa edizione del “Grande Fratello Vip” è iniziata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il primo ad accorgersi che tra i due ragazzi la semplice conoscenza si stesse trasformando in qualcosa di più è stato Michele Cucuzza, in tempi non sospetti. E’ arrivato il primo bacio e le prime effusioni in piscina che hanno scatenato i commenti e il gossip nella Casa e fuori.

Ma, quando tutto sembrava procedere per il meglio, ecco che Clizia inizia un percorso introspettivo che la rende dubbiosa e fragile davanti a questo amore ancora acerbo. L’ex di Francesco Sarcina comincia ad esternare preoccupazioni mai avute in precedenza che riguardano quello che potrebbe arrivare ai suoi affetti fuori dalla Casa.

GF Vip, Clizia Incorvaia espone i suoi dubbi sulla relazione con Paolo Ciavarro

Durante una chiacchierata con Licia Nunez la bella friulana sembra voler fare un passo indietro con Paolo Ciavarro e prendere le distanze per mettere a fuoco meglio quello che sta provando in questi giorni: “Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative…. mi sento in colpa”.

La Incorvaia si sta riferendo alla storia che aveva iniziato da poco fuori dalla Casa con Tiberio Carcano, che di recente l’ha sollevata da ogni responsabilità dichiarando che tra loro non c’è alcuna relazione ed è quindi giusto che Clizia si viva la sua esperienza nel reality show.

A questo punto la Nunez chiede spiegazioni: “Ma tu hai pensato all’esterno o perché inizia a vacillare qualcosa qui?” e come risposta Clizia le spiega che pensa alla situazione fuori, cosa che fino a questo momento non le era mai capitato di fare, perché se così fosse stato non sarebbe riuscita nemmeno a baciare Paolo: “Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando“, non è riuscita a trattenere le lacrime e ha confessato: “Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà”.