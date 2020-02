GF Vip, Clizia Incorvaia: parla l’uomo che frequentava prima di entrare nella casa

Pare che sia scoppiato finalmente l’amore tra i due partecipanti del “Grande Fratello Vip” Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia; un bacio dato con tanta timidezza e qualche carezza, tra i due pare sia esploso l’amore. Sono infatti passati solo pochi giorni dal quel bacio appassionato, ma è possibile già vederli fare il bagno insieme in piscina e concedersi tante effusioni.

Ovviamente il tutto sotto l’occhio vigile della telecamera; in molti hanno sempre tifato nella nascita di questo nuovo amore, ma c’è chi, tra tutti, ha da dire la sua, riguardo questa nuova fiamma di Clizia. Come stesso la ragazza infatti aveva di recente confessato, aveva una frequentazione in sospeso al di fuori della casa, e il nome di questa persona appare essere Tiberio Carcano.

I due infatti si sono frequentati per circa un mese, prima dell’entrata di Clizia nella casa; se prima la ragazza non aveva rivelato l’identità dell’uomo, e soprattutto della sua avventura trascorsa prima di partecipare al gioco, è stata una scelta presa di comune accordo con Tiberio.

L’uomo recentemente ha concesso un’intervista a “BollicineVip” dove afferma che in realtà non prova nessun rancore verso Clizia, tutt’altro, la ragazza si è comportata fin troppo bene nei suoi confronti. Tra i due di fatto non vi era alcun impegno, ed erano consapevoli entrambi che da lì a breve la ragazza avrebbe dovuto partecipare al gioco, e questo avrebbe comportato uno stop alla loro frequentazione.

Nessun fidanzamento ufficiale dunque tra Tiberio e Clizia, anzi l’uomo aggiunge: “Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi… Sapevamo dall’inizio della nostra frequentazione del suo ingresso nel reality, eravamo preparati.”

In ultimo Tiberio aggiunge che Clizia non ha rivelato la sua identità finora, ed è stato solo dietro richiesta dell’uomo, in quanto ha un matrimonio finito alla spalle, e avrebbe preferito restare anonimo da questa storia, ed aggiunge: “Capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando a un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà”.