GF Vip, passione alle stelle tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E gli altri gieffini si complimentano

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è ormai scoppiata la passione e la prima coppia si è ufficialmente formata, si tratta di Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina leader del gruppo musicale “Le Vibrazioni“. I due giovani si sono prima conosciuti, studiati e scrutati fino al tanto atteso bacio.

Dopo il primo avvicinamento la passione è ormai incontenibile e ogni occasione è buona per stare insieme e baciarsi. Il posto preferito dalla coppia è la piscina, lì i due si scambiano effusioni hot sotto gli occhi vigili delle telecamere e degli altri concorrenti. L’intesa è alle stelle e i giochi di sguardi si sprecano, con Clizia che tuffandosi in piscina tenta Ciavarro: “Dai che è caldissima” e pronta arriva la risposta del giovane: “Ma ci dobbiamo regolare“.

La passione ha però la meglio e subito Paolo dichiara: “Non me ne frega niente, vieni qua“. I gieffini sono letteralmente andati in visibilio e Pago, felice della coppia formatasi, avvicinandosi a loro ha esclamato: “Finalmente li ho visti limonare! Grazie luna!“. I due giovani sono esplosi in una fragorosa risata e subito Ciavarro ha ribattuto: “Mi sembra di avere quindici anni e di avere i compagni di classe che mi guardano“.

Anche Antonella Elia, felicissima per i due e visibilmente commossa ha chiosato: “No ma sono bellissimi, levatevi che voglio vedere il bacio“. Insomma sembrerebbe che Clizia dopo i dolori e le delusioni patite in passato si sia finalmente lasciata andare e abbia aperto il suo cuore a Ciavarro, il quale la tratta come una regina.

Durante l’ultima diretta la Incorvaia aveva definitivamente chiuso le porte a Sarcina, dichiarando che l’aveva distrutta come donna. Inoltre qualche settimana fa in casa è entrata Eleonora Giorgi, madre di Paolo, la quale aveva dato il proprio benestare alla nuova coppia, asserendo di nutrire profonda stima nella Incorvaia. Insomma i due ragazzi sono solo all’inizio, ma indubbiamente se son rose fioriranno.