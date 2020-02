GF Vip, arrivano i primi sensi di colpa per Clizia Incorvaia dopo il bacio con Paolo Ciavarro

Una nuova puntata attende i concorrenti della casa più spiata di sempre, i ragazzi del “Grande Fratello” di certo non vivono con serenità ogni puntata, dove per ognuno di loro potrebbe essere l’ultima, e il tempo diventa sempre più tiranno. Momenti di grande passione, ma allo stesso tempo indecisione e crisi emotiva, investono in questo momento l’influencer Clizia Incorvaia.

Non è un mistero che tra la Incorvaia e il timido Paolo Ciavarro, sia nato nel giro di poco più di un mese, del tenero; un sentimento reciproco nato da una frecciatina, qualche buttuta e qualche risata, ed è scattato l’amore. Amore coronato sabato scorso con un lungo bacio tra i due, dopo tanti tiri e molla.

Ora la situazione appare completamente opposta tra i due, in quanto vivono la cosa in maniera del tutto differente. Mentre per il figlio di Massimo, sembra quasi liberato da questo senso di oppressione che provava, nel non manifestare i suoi sentimenti a Clizia, dall’altro lato la ragazza sembra quasi pentita di questo bacio, dato con passione e trasporto, senza pensare troppo alle conseguenze.

A rivelarlo è stata Clizia in persona, confessandosi ad Andrea Denver, affermando: “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia.” Di certo per la Incorvaia, la sua situazione sentimentale, all’esterno della casa, non è delle migliori. Con un matrimonio disastrato alla spalle, con i termini legali ancora da chiarire con il suo ex marito Francesco Sarcina, e con una nuova frequentazione con un’altra persona, per Clizia è un momento di estrema indecisione, oltre che crisi sentimentale.

La ragazza durante la chiacchierata con Denver, aggiunge: “Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale.” Insomma la donna appare ancora molto indecisa sui suoi sentimenti e di certo alla prossima puntata, verrà introdotto l’argomento del bacio con Ciavarro.