Clizia Incorvaia ha tradito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio

Sta facendo molto parlare l’intervista fatta da Francesco Sarcina, conosciuto per essere il frontman del gruppo musicale italiano Le Vibrazioni al Corriere della Sera. In questa circostanza il cantante ha svelato che sua moglie in passato l’ha tradito con Riccardo Scamarcio, uno dei suoi migliori amici.

Nell’intervista svela di non amare molto parlare della sua vita privata, ma in questa circostanza decide di dire la sua svelando come ha saputo il tradimento: “Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela“. Sarcina dichiara di aver rivisto, in quegli attimi, i momenti in cui mangiavano insieme con Riccardo e con le rispettive compagne. Sostiene sia stato un trauma che ancora sta curando e che ora la pubblicità ha riaperto la sua ferita.

Secondo quanto rivela Francesco Sarcina nella stessa intervista al Corriere, il rapporto avuto da Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio è stato solo passeggero, poiché al momento non dovrebbero essere una coppia. Il tradimento sarebbe avvenuto uno o due settimane dopo la crisi di novembre annunciata dalla donna sul suo profilo di Instagram, però lei ha confessato il tutto al cantante durante le festività di Pasqua.

La risposta di Clizia Incorvaia

In queste ore la donna, che abbiamo potuto conoscere caratterialmente durante la sua esperienza al reality show della Rai “Pechino Express” insieme al marito, ha voluto smentire tutte le indiscrezioni, poiché sono solamente delle notizie prive di fondamento. Successivamente aggiunge: “Grazie donne vere per sostenermi. Posterò qui di seguito un po’ dei vostri messaggi che in questo momento di gogna mediatica mi danno forza”.

Il web si è completamente diviso in due per questa notizia. Alcuni prendono le difese di Clizia Incorvaia, poiché ritengono che Francesco Sarcina ha sbagliato nel divulgare la notizia pubblicamente. Ma ci sono altri che colpevolizzano la donna di aver tradito il marito per il suo migliore amico ed è un gesto poco perdonabile.